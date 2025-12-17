Ayetullah Hamanei’den gençliğe çağrı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin Elburz Eyaleti’nin 5 bin 580 şehidi anısına düzenlenen büyük kongrenin tertip komitesiyle gerçekleştirdiği görüşmede yaptığı değerlendirmeler, bu akşam Kerac’ta kongrenin düzenlendiği salonda yayımlandı.

Ayetullah Hamanei görüşmede mevcut şartlar altında yapılması gereken en önemli işlerden birinin, Kutsal Savunma döneminin motivasyon ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılması olduğunu vurguladı. Günümüz gençlerinin iyi ve bilinçli bir nesil olduğunu belirten Devrim Lideri, farklı içerik ve kavramların gençlerin zihnine aktarılması için ileri imkânların bulunduğu bir dönemde, onların dini kimliklerini korumayı başardıklarını söyledi. Bu zeminin, değerlerin sanatsal ve etkili bir dille gençlere anlatılması için değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İran İslam Devrimi Lideri, Kutsal Savunma döneminde cephedeki mücahitler arasında hâkim olan Allah’a kavuşma şevki ve dini sorumluluk bilincini o dönemin onlarca temel değeri ve motivasyonu arasında sayarak, bu ruhun sönmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bazı kültürel kurumlar ile bazı sorumlu makamların tutumlarının, Kutsal Savunma değerlerinin aktarılması konusunda yeterli bir gayret ortaya koymadığını belirtti.

Bu değer ve motivasyonların yeni nesillere aktarılmasının sanatsal, sürekli ve kesintisiz bir çalışmayı zorunlu kıldığını vurgulayan Ayetullah Hamanei, tüm zorluklara, ekonomik sıkıntılara ve baskılara rağmen ülkede İslam ve devrim doğrultusunda ilerlemek için çok sayıda olumlu nokta ve ciddi bir toplumsal hazırlığın bulunduğunu, bu imkânların mutlaka güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Elburz halkını, özellikle de bu eyaletin şehit ailelerini saygıyla selamlayan Devrim Lideri, şehitleri anma kongresini düzenleyenlere teşekkür etti. Kerac’ta İran’ın farklı bölgelerinden insanların bir arada bulunmasının önemli bir avantaj olduğunu dile getiren Ayetullah Hamanei, şehitleri anma programlarının ve şehitlerin mesajlarının doğru ve güçlü biçimde aktarılması halinde, bu etkinin aynı avantaj sayesinde ülkenin diğer bölgelerine de taşınabileceğini kaydetti.