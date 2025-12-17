İran’dan net mesaj: Savaş istemiyoruz ama her senaryoya hazırız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Al Jazeera kanalına verdiği röportajda, İran’a yönelik psikolojik savaşın gerçek savaşın bir parçası olduğunu vurguladı. Irakçi, bu savaşın amacının İran toplumunda korku ve kaos oluşturmak olduğunu ancak geçmiş tecrübelerin, bu girişimlerin karşı taraf için hiçbir sonuç üretmediğini gösterdiğini söyledi. ABD ve Siyonist rejimin, özellikle “on iki günlük savaş” tecrübesinin başarısızlıkla sonuçlandığını ve hedeflerine ulaşamadığını bildiklerini ifade etti.

İran’ın her türlü senaryoya karşı tam hazırlık içinde olduğunu belirten Irakçi, silahlı kuvvetlerin ve İran halkının ülkeyi savunmaya her koşulda hazır olduğunu, ancak bunun İran’ın savaş istediği anlamına gelmediğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti’nin önceliğinin her zaman diplomasi olduğunu belirten Irakçi, New York’ta yürütülen diplomatik çabaların da bu amaçla gerçekleştirildiğini, ancak ABD’nin ve bazı Avrupa ülkelerinin aşırı taleplerinin, özellikle “snapback” mekanizması konusunda süreci tıkadığını söyledi.

Irakçi, “Başarısızlığı kanıtlanmış bir tecrübenin tekrar edilmesi, akılcılık varsa mümkün olmamalıdır” diyerek uyarıda bulundu. Buna karşın, İran’ın düşmanlarının suç işlemekte hiçbir sınır tanımadığını, Gazze’de yaşanan soykırımın bunun açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.

İran’ın nükleer programına da değinen Irakçi, bu programın askeri bir çözümü olmadığını vurguladı. Tesislerin veya ekipmanların zarar görebileceğini, ancak bilgi ve teknolojinin bombalarla yok edilemeyeceğini ifade eden Irakçi, bilim insanlarına yönelik suikastların dahi bir milletin iradesini kıramadığını belirtti. Yıllardır süren tehditlerin, yaptırımların ve askeri saldırıların hiçbirinin İran’ı hedeflerinden vazgeçiremediğini söyledi.

İran’ın nükleer tesislerinin hava saldırılarında ciddi hasar gördüğünü kabul eden Irakçi, bunun nükleer programın yok edildiği anlamına gelmediğini vurguladı. İran’ın nükleer teknolojisinin yerli olduğunu ve yeniden inşa edilebileceğini, halkın iradesinin ise dimdik ayakta olduğunu dile getirdi.

Irakçi, İran’ın Katar’daki ABD üssünü hedef almasına ilişkin olarak ise, İran’ın Katar’a değil, doğrudan Amerika Birleşik Devletleri’ne ait askeri üsse saldırdığını söyledi. İran’ın komşularıyla dostane ilişkilere sahip olduğunu belirten Irakçi, ABD ile bir çatışma durumunda İran’ın yanıtının, üslerin hangi ülkede bulunduğuna bakılmaksızın ABD askeri varlıklarını hedef alacağını ifade etti.

Aynı dönemde İran’ın Katar’la dayanışma içinde olduğunu ve bu tutumu doğrudan Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarına ilettiğini belirten Irakçi, “İran’ın savaşı Amerika iledir, bölge ülkeleriyle değil” dedi.

Washington’a yönelik derin güvensizliğe dikkat çeken Irakçi, ABD’nin hiçbir zaman dürüst bir müzakereci olmadığını ve bu nedenle güven vermediğini söyledi. Buna rağmen diplomasinin tamamen dışlanmadığını ifade eden Irakçi, geçmiş tecrübelerin İran’ın ABD ile müzakereye olan güvenini ciddi biçimde azalttığını ve İslam İnkılabı Lideri’nin de vurguladığı gibi ABD ile müzakerenin “tam bir çıkmaz” olduğunu hatırlattı.

Üç Avrupa ülkesinin BM Güvenlik Konseyi’nde yaptırımları geri getirme girişimini sert şekilde eleştiren Irakçi, bu adımı “diplomasiye ağır bir darbe” olarak nitelendirdi. Askeri saldırıların sorunu çözmediği gibi, yeni yaptırımların da yalnızca krizi derinleştireceğini söyledi.

Irakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğine de değinerek, nükleer tesislere yönelik saldırıların ardından bombalanmış tesislerde denetim yapılmasına imkân bulunmadığı için iş birliğinin geçici olarak durdurulduğunu ifade etti. Buna rağmen İran’ın iyi niyetle Ajans’la yeni bir çerçeve üzerinde uzlaştığını ve bu anlaşmanın Kahire’de imzalandığını, ancak snapback mekanizmasının devreye sokulmasıyla bu adımın fiilen geçersiz kılındığını söyledi. Bu nedenle İran’ın Ajans’la iş birliği biçimini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını belirtti.

Röportajın sonunda ABD Başkanı’nın İran’a ilişkin açıklamalarını ülkenin iç işlerine müdahale olarak nitelendiren Irakçi, İran’ın büyüklüğü ve gücüne yalnızca İran halkının karar verebileceğini vurguladı. Son savaşta ortaya çıkan ulusal birlik ve dayanışmanın, İran halkının kendi kaderini kendisinin belirlediğini açıkça gösterdiğini söyledi.

Irakçi, diplomasiye kapının tamamen kapanmadığını belirterek, karşılıklı saygı ve İran halkının haklarının tanınması halinde barışçıl ve müzakereye dayalı bir çözümün hâlâ mümkün olduğunu ifade etti. ABD Başkanı’na çağrıda bulunan Irakçi, Washington’un diplomasinin yoluna geri dönmesi gerektiğini, bunun için belki de hâlâ geç kalınmamış olabileceğini sözlerine ekledi.