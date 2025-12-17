  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Siyonist İsrail'den Lübnan’a yeni saldırı: 7 şehit, 7 yaralı

17 Aralık 2025 - 18:57
News ID: 1763086
Siyonist İsrail'den Lübnan’a yeni saldırı: 7 şehit, 7 yaralı

Siyonist işgal güçleri, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İHA ve hava saldırılarında iki sivil şehit olurken beş kişi yaralandı; işgal güçleri Mavi Hat’ı aşarak patlayıcı yerleştirdi. Lübnan ordusu patlayıcıları kontrollü şekilde imha etti. Saldırılar, ABD’nin garantörlüğündeki ateşkese rağmen gerçekleşirken, Washington’un bu ihlallerdeki rolü bir kez daha gündeme geldi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ile bazı Batılı ve Arap tarafların Lübnan’a yönelik baskı ve tehditleri eş zamanlı olarak sürerken, Siyonist işgal rejimi ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal etmeye ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Bu saldırılar, sivil Lübnanlıların hayatını doğrudan tehlikeye atıyor.

Bu kapsamda, Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün gece Siyonist işgal güçlerinin gerçekleştirdiği yeni saldırılarda 7 Lübnan vatandaşının şehit olduğunu ya da yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, Siyonist işgal güçlerine ait bir İHA’nın güneyde Adise–Merkeba yolu üzerinde bir aracı hedef alması sonucu bir sivilin şehit olduğunu bildirdi. Ardından, işgalci güçlerin İklim el-Harrub bölgesindeki Siblin mıntıkasında bir pikap aracı hava saldırısıyla vurması sonucu bir kişinin daha şehit olduğu, 5 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnanlı kaynaklar, Siyonist işgal güçlerinin güney Lübnan’daki Zahira yerleşimine doğru ilerlediğini, işgal askerlerinin Mavi Hat’tan yaklaşık 750 metre içeri sızarak, bir evin yakınına patlayıcı yüklü sandıklar yerleştirdiğini bildirdi.

Haberlere göre, Lübnan ordusu, söz konusu patlayıcıları sivillerin zarar görmesini engellemek amacıyla kontrollü şekilde imha etti.

Lübnan medyası ayrıca, Siyonist işgal güçlerinin güney Lübnan’daki çeşitli bölgelere, özellikle Maruhin beldesine yönelik topçu saldırıları düzenlediğini aktardı.

Siyonist saldırıların artarak sürmesi, Lübnan yönetiminin ABD’nin dayatmalarına boyun eğerek direnişin silahsızlandırılmasını gündeme getirdiği bir dönemde yaşanıyor. Oysa ABD, Lübnan ile Siyonist rejim arasındaki ateşkesin resmî garantörü konumunda bulunuyor. Bu durum, Lübnan’a yönelik saldırıların Washington’un doğrudan desteği ve yeşil ışığı olmadan gerçekleşmediğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha

پیشنهاد سردبیر

en çok ziyaret edilen