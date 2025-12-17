Haaretz itiraf etti: Boykot dalgası İsrail'i yalnızlığa sürüklüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejime ait Haaretz gazetesi yayımladığı bir analizde, “Gazze’deki soykırımın kültürel ve akademik sonuçlarının İsrail açısından hâlâ devam ettiğini” vurguladı. Yazıda, çatışmaların durmasına ve ekonomik faaliyetlerin kısmen yeniden başlamasına rağmen, Gazze’de işlenen soykırımın etkilerinin işgal rejimi için sona ermediği belirtildi.

Haberde, kültürel ve akademik boykotların hâlen yürürlükte olduğu ve bunun Tel Aviv için doğrudan bir tehdit oluşturduğu ifade edildi. Ülkelerin, Gazze’deki soykırıma tepki olarak Eurovision’u boykot etmesinin, Siyonist çevrelerde ciddi bir şok etkisi yarattığı kaydedildi.

Gazete, işgal altındaki topraklarda derinleşen iç bölünmeye dikkat çekerek, İsrail içinde toplumun savaşı “bitmiş bir olay” olarak gördüğünü, ancak işgal rejimi dışında Gazze’nin hâlâ dünya kamuoyunun merkezinde yer aldığını vurguladı.

Haaretz, İrlanda Radyo ve Televizyon Kurumu’nun, Gazze’deki sivil kayıplar, insani kriz ve gazetecilerin hedef alınması gerekçeleriyle Eurovision’dan çekildiğini hatırlattı. Ayrıca binin üzerinde yazar ve uluslararası edebiyat insanının, Siyonist rejime ait kültürel kurumların boykot edilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Haberde, Siyonist rejimin müziğinin uluslararası alanda yasaklanmasına yönelik girişimlerin sürdüğü, çok sayıda oyuncu ve sinemacının işgal rejimine karşı sinema boykot kampanyalarına katıldığı aktarıldı. Aynı zamanda İsrail üniversitelerinin Avrupa’da açık ve örtülü akademik yaptırımlarla karşı karşıya olduğu; bilimsel çalışmaların yayımlanmasının reddedildiği ve akademisyenlerin konferanslara davet edilmediği kaydedildi.

Haaretz, Siyonist rejimin kültürel ve akademik çevrelerdeki imajının son derece olumsuz olduğunu vurgulayarak, işgal toprakları dışındaki savaş karşıtlığının giderek doğrudan işgal karşıtlığına dönüştüğünü ifade etti.

Analizde, asıl ve daha derin tehlikenin; işgal rejiminin “yumuşak gücünün” aşınması, bilimsel yenilik ve uluslararası iş birliğinin zayıflaması ve beyin göçünün hızlanma ihtimali olduğu uyarısı yapıldı.