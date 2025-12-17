  1. Ana Sayfa
Katil Netanyahu'dan "Yahudiler başarısız olsaydı ABD olmazdı" iddiası

17 Aralık 2025 - 19:09
News ID: 1763093
Katil Netanyahu, Yahudi-Hristiyan medeniyetinin ve ABD'nin varlığının, Yahudilerin geçmişte başarılı olmasına borçlu olduğunu savundu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Netanyahu, Yahudilerce milattan önce 2. yüzyılda Makkabilerin Helenizme karşı başarısının kutlandığı Hanuka Bayramı dolayısıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya bitişik Burak Duvarı'nda (Ağlama Duvarı) mum yakarak konuşma yaptı.

Verdikleri savaşın Yahudi-Hristiyan geleneğinin ortak savaşı olduğunu ileri süren Netanyahu, "Makabiler başarısız olsaydı, Yahudilik olmazdı. Yahudi-Hristiyan medeniyeti olmazdı. ABD olmazdı." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Yahudi-Hristiyan medeniyetinin varlığını Yahudilerin başarılı olmasına bağlayarak, günümüzde Gazze başta olmak üzere farklı ülkelere düzenlenen saldırıların bu medeniyet adına verilen bir savaş olduğunu savundu.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten itibaren İsrail saldırılarında 71 bine yakın Filistinli şehit oldu ve büyük bir insanlık felaketi yaşandı.

Katil İsrail ordusu bu sürede Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a da yoğun saldırılar düzenledi.

