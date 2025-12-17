Haşdi Şabi’den Kerkük’te terör karşıtı operasyon

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Haşdi Şabi Medya Ofisi’ne dayandırdığı habere göre, Haşdi Şabi Irak 61. Tugayı Kuzey ve Doğu Dicle Operasyonlar Komutanlığı, Kerkük’ün güneybatısındaki Havice kentine bağlı el-Atibba, el-Halef, el-Hadır bölgeleri ile kentin bazı mahallelerinde ortak bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyon; yerel polis, federal polis ve diğer güvenlik ile istihbarat birimlerinin katılımıyla, güvenlik güçleri arasındaki üst düzey koordinasyon çerçevesinde icra edildi.

Yetkililer, operasyonun amacının aranan şahısların takibi, güvenliğin güçlendirilmesi ve söz konusu bölgelerde istikrarın pekiştirilmesi olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, bu adımın Haşdi Şabi güçleri ile Irak’ın diğer güvenlik kurumlarının ülkenin tüm bölgelerinde güvenliği tahkim etmek ve kalıcı istikrarı sağlamak amacıyla yürüttüğü sürekli çabaların bir parçası olduğu vurgulandı.