Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrailli gazeteci Gideon Levy, son makalesinde Bondi katliamına yönelik küresel duyarlılık ile Gazze’de yaşanan ve sürekli gündemde tutulmayan trajediler arasındaki farkı ele aldı. Levy’ye göre, Batı medyası ve politik aktörler, kurbanın kimliğine göre tepkilerini farklı şekillerde organize ediyor; bu yaklaşım, özellikle Gazze halkının çektiği acıların uluslararası görünürlüğünü sınırlıyor.

Levy, makalesinde medyanın olayları çerçeveleme biçimini de eleştiriyor. Bondi katliamı gibi olaylarda hızlı ve yüksek sesli bir küresel tepki oluşurken, Gazze’deki saldırı ve sivillere yönelik baskılar çoğunlukla yetersiz veya taraflı bir şekilde aktarılıyor. Bu durumu, “Bir acı diğerinin gölgesinde kalıyor” sözleriyle özetleyen Levy, siyasetin de benzer bir ayrımcılık uyguladığını belirtiyor.

Direniş yanlısı çevreler, Levy’nin analizini destekleyerek, Gazze’deki trajedilerin sistematik olarak görünmez kılınmasının, İsrail yanlısı politikaların ve Batı’nın güvenlik söylemlerinin bir parçası olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre, bu çifte standart hem uluslararası kamuoyunu yanıltıyor hem de mağdurların haklı taleplerini ve acılarını gölgeliyor.

Levy, makalesinde ayrıca, medyanın ve siyasetin acıların niteliğine göre sınıflandırma yapmasının, adalet ve insani yardım süreçlerini de doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor. Direniş cephesi, bu çifte standardın hem propagandaya hem de politik manevralara hizmet ettiğini, ancak gerçeklerin ve sahadaki direnişin bu manipülasyonu aşacak kadar güçlü olduğunu ifade ediyor.