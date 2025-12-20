Gazze’de Kış, Barınma Yardımlarının Ulaşmasını Zorlaştırıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde, kış mevsiminin getirdiği şiddetli yağışlar ve soğuk hava, yıkımın ardından sığınak arayan yüz binlerce sivilin durumunu daha da zora sokuyor. Uluslararası yardım kuruluşları, barınma malzemelerinin (çadır, battaniye, ısıtıcı, su geçirmez branda) ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında ciddi engellerle karşılaştığını bildiriyor. Bu malzemeler, İsrail’in sınır kapılarına koyduğu kısıtlamalar, geçişlerdeki gecikmeler ve bazı türlerin girişine izin verilmemesi nedeniyle, özellikle Han Yunus, Rafah ve Gazze kentindeki çadır kamplarına yeterince sevk edilemiyor.

Yerel kaynaklar, bazı kamplarda çadırların suya batmış, hastalıkların yayılma riskinin arttığını, özellikle çocuk ve yaşlıların soğuk ve ıslak koşullarda ciddi sağlık sorunları yaşadığını aktarıyor. Su birikintileri, kanalizasyon sularıyla karışınca kolera ve ishal gibi hastalıkların yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor. Tıbbi malzeme girişinin de kısıtlı olması nedeniyle, hastaneler ve sahra klinikleri temel ilaçlardan, antibiyotiklerden ve kronik hastalara yönelik tedavilerden mahrum kalıyor.

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı kapsamlı ambargo, yalnızca barınma malzemelerini değil, aynı zamanda gıda, yakıt, elektrik ve temiz su gibi temel ihtiyaçların da girişini büyük ölçüde engelliyor. Bu durum, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütlerinin “Gazze’de insanlık dışı bir kriz yaşanıyor” şeklindeki uyarılarını doğruluyor. Yardım çalışanları, İsrail’in “insani geçişlerin açılması” yönündeki çağrıları görmezden geldiğini, bunun yerine “askeri gerekçelerle” yardım girişini sistematik olarak bloke ettiğini ifade ediyor.

Yerel direniş yanlısı aktivistler, bu durumun “İsrail’in Gazze’de sivil halkı açlık, hastalık ve soğukla ezerek direnişi kırmaya yönelik bir stratejisinin parçası” olduğunu savunuyor. “İnsanlık dışı koşullar, işgalin bir başka silahıdır” diyen çevreler, uluslararası toplumun Gazze’ye yönelik ambargonun kaldırılması için acil adım atmasını, yardım malzemelerinin engelsiz ve korunaklı şekilde girmesini talep ediyor.