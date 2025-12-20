İsrail, Kuneytra’da Yeni Kontrol Noktaları Kurdu, Sınır Hattında Sıkı Denetim Sürdürülüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra Valiliği kırsalında yeni askeri kontrol noktaları kurarak, Golan Tepeleri ile Suriye sınır hattı boyunca varlığını daha da pekiştirdi. Yerel kaynaklar, özellikle Buq’ata, Mas’ade ve Ein Qiniyye bölgelerinin yanı sıra sınır hattına yakın kırsal alanlarda, İsrail’in beton barikatlar, gözlem kuleleri ve zırhlı devriyelerle yeni noktalar oluşturduğunu bildiriyor. Bu noktalar, özellikle gece saatlerinde yoğun devriye ve arama faaliyetlerinin merkezi haline geldi.

İsrail güçleri, sınır hattı boyunca “güvenlik tehditlerine karşı önleyici tedbirler” gerekçesiyle, sivillerin hareketini sıkı denetliyor. Yerel halk, tarım arazilerine ulaşımın zorlaştırıldığını, bazı bölgelerde tarım araçlarının dahi geçişine izin verilmediğini, gece geç saatlerde evlere baskınlar düzenlendiğini anlatıyor. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin sivilleri sorguya çektiğini, telefonlara ve kişisel eşyalara el koyduğunu, bazı gençlerin de gözaltına alındığını ifade ediyor.

Bu askeri yoğunluk, son günlerde Golan Tepeleri ve sınır hattı çevresinde yaşanan patlamalar, roket atışları ve hedefli saldırılarla birlikte arttı. Yerel direniş yanlısı kaynaklar, bu saldırıların İsrail’in işgalini reddeden yerel direniş grupları tarafından gerçekleştirildiğini, İsrail’in de buna karşılık olarak sivil halk üzerinde baskı kurarak bölgeyi “tam kontrol altına alma” stratejisi izlediğini savunuyor.

Suriye merkezi hükümeti, İsrail’in bu yeni noktaları ve operasyonları hakkında “meşru direniş” hakkını savunarak, “Golan’ın her karışının Suriye toprağı olduğu” mesajını yineledi. Bölgesel analistler ise, İsrail’in Kuneytra’da askeri varlığını artırmayı, Suriye’nin güneyindeki direniş ağlarını zayıflatmayı ve Golan’ı fiili olarak daha da derinleştirmeyi hedeflediğini değerlendiriyor.