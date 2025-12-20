Güney Yemen Geçiş Konseyi’nin Siyonist Rejimle Temasları Ortaya Çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejimde yayın yapan bazı İbranice medya kuruluşları, Güney Yemen Geçiş Konseyi temsilcilerinin İsrailli yetkililerle çeşitli düzeylerde temas kurduğunu yazdı. Haberlere göre bu görüşmeler, Konsey’in bölgesel denklemde kendisine siyasi alan açma ve dış destek sağlama çabalarının bir parçası olarak gerçekleşti.

Aktarılan bilgilere göre temasların resmî kanallar üzerinden duyurulmadığı, görüşmelerin perde arkasında ve dolaylı hatlar üzerinden yürütüldüğü ifade ediliyor. Özellikle Kızıldeniz ve Bab’ül Mendeb çevresindeki güvenlik ve siyasi gelişmelerin, bu temasların ana gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtiliyor.

Yemen’deki direniş çevreleri, söz konusu temasların Yemen halkının iradesine ve ülkenin egemenliğine aykırı olduğunu vurgularken, Siyonist rejimle kurulan ilişkilerin bölgedeki çatışmaları daha da derinleştireceği uyarısında bulunuyor. Bu adımın aynı zamanda Filistin davasına karşı açık bir normalleşme girişimi olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Siyasi gözlemciler ise Güney Yemen Geçiş Konseyi’nin dış destek arayışı adı altında attığı bu adımın, sahadaki dengeleri değiştirmeyeceğini, Yemen halkının büyük bölümünün işgal, vesayet ve normalleşme politikalarına karşı durmaya devam ettiğini belirtiyor. Bölgedeki gelişmeler, direniş hattının siyasi ve toplumsal düzlemde bu tür girişimlere karşı teyakkuzunu sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.