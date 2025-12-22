ABD'den BAE'ye Şok Soruşturma: Witkoff ve Sacks Hedefte!

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika gelişmesi, başkent Washington'da deprem etkisi yarattı. Bakanlık kaynakları, Başkanlık Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve David Sacks'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile olan bağlantılarını detaylı incelemeye alacaklarını doğruladı. Soruşturma, iki ismin Abu Dabi'deki ticari ve siyasi ilişkilerini kapsıyor.

Yetkililere yakın kaynaklar, incelemenin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle başlatıldığını belirtiyor. Witkoff'un gayrimenkul ve yatırım dünyasındaki bağlantıları, Sacks'ın ise teknoloji-lobi ağları üzerinden BAE ile kurdukları temaslar radar altında. Bu süreç, ABD'nin Körfez politikasında "temizlik" sinyali olarak okunurken, İsrail-BAE eksenine darbe vurabilir.

Gelişme, bölgesel gerilimlerin zirve yaptığı bir anda patlak verdi. İran ve "direniş cephesi"ne karşı BAE'nin rolü zaten tartışılırken, Washington'ın bu adımı Tel Aviv'i de rahatsız etti. Analistler, soruşturmanın Trump yönetiminin iç dinamiklerinden kaynaklandığını, ancak sonuçlarının Ortadoğu dengelerini sarsabileceğini söylüyor.

BAE Dışişleri'nden henüz resmi açıklama gelmedi, ancak diplomatik kulislerde "karşılıklı misilleme" senaryoları konuşulmaya başlandı. Bu inceleme, ABD'nin müttefiklerini yeniden tarttığı bir dönemin habercisi mi?