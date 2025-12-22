İran: Füzelerimiz topraklarımızın güvenliği için, müzakere için değil

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlenen basın toplantısında Recep ayının gelişini tebrik ederek bölgesel gelişmelere değindi. Bekayi, bölgenin hâlâ kronik bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, bunun işgalci Siyonist rejimin süregelen suçlarından başka bir şey olmadığını söyledi. Gazze’de yaşananların, Batı Şeria’da devam eden ağır ihlallerden dikkatleri uzaklaştırmaması gerektiğini vurguladı.

Bekayi, insanlık dışı muameleler, keyfi gözaltılar ve sistematik cinayetlerin insanlığa karşı suç niteliği taşıdığını belirterek, bunların, BM Filistin Özel Raportörü’nün defalarca “Filistin’i silmeye yönelik sömürgeci proje” olarak tanımladığı planın bir parçası olduğunu ifade etti. Bu suçların sürmesinin, Siyonist rejimin hukuk tanımazlığını durdurma konusunda tüm devletlerin ve insanlığın sorumluluğunu daha da ağırlaştırdığını kaydetti.

Siyonist rejimin “sahte bayrak” sicili

Siyonist rejimin muhaliflerini karalamaya yönelik “sahte bayrak” operasyonlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bekayi, bu rejimin bu tür operasyonları tasarlama ve uygulama konusunda uzun ve sabit bir sicile sahip olduğunu söyledi. 1954’te Mısır’da yaşanan ve “Lavon Olayı” olarak bilinen dosyayı hatırlatan Bekayi, Siyonist rejimin Mısırlı Yahudileri kullanarak ABD ve İngiltere çıkarlarına yönelik bombalamalar gerçekleştirdiğini, amacın İngiliz askerî varlığını Mısır’da kalıcı kılmak olduğunu belirtti. Rejimin bu suçu 2005’e kadar inkâr ettiğini, ancak o yıl hayatta kalan faillerin resmen onurlandırılmasıyla gerçeğin itiraf edildiğini vurguladı. Bekayi’ye göre bu tür planlara karşı en etkili silah teşhirdir.

Ukrayna krizi diyalogla çözülmeli

Avrupa Konseyi’nin, İran, Belarus ve Kuzey Kore’nin Rusya’yı Ukrayna savaşında desteklediği yönündeki iddialarına değinen Bekayi, bunun tekrarlanan temelsiz suçlamalardan ibaret olduğunu söyledi. İran’ın savaşın başından beri krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini savunduğunu ve herhangi bir müdahalede bulunmadığını vurguladı. İran-Rusya ilişkilerinin üçüncü taraflara karşı düşmanlık anlamına gelmediğini belirten Bekayi, Avrupa’nın NATO’nun saldırgan politikaları nedeniyle kendi güvenliğini nasıl riske attığını sorgulaması gerektiğini ifade etti.

Katar’daki İran varlıkları: ABD’nin açık ihanet örneği

Bekayi, Katar’da bulunan İran halkına ait varlıkların durumuna ilişkin soruya, bunun ABD’nin yüzlerce söz ihlalinden yalnızca biri olduğunu belirterek yanıt verdi. Yapılan mutabakata rağmen Washington’un taahhütlerini yerine getirmediğini ve bu ihlalin hâlen sürdüğünü söyledi.

“İsrail’in faaliyeti sadece yıkım ve katliamdır”

Bölgedeki direniş cephesine ilişkin değerlendirmesinde Bekayi, Siyonist rejimin yaptıklarının “faaliyet” olarak adlandırılamayacağını, bunun yalnızca yıkım ve katliam olduğunu vurguladı. Direnişin ise bir düşünce olduğunu ve zulüm sürdükçe var olmaya devam edeceğini ifade eden Bekayi, bölgede işgali kutsayan bir yapı ile karşı karşıya olunduğunu söyledi. Ayrıca Direniş Radyosu’nun altıncı döneminin açılışını tebrik ederek, önümüzdeki hafta Şehit Kasım Süleymani’nin şehadet yıldönümünün idrak edileceğini hatırlattı.

İran-Rusya ilişkileri stratejik ortaklık düzeyinde

Dışişleri Sözcüsü, Abbas Arakçi’nin Moskova ziyareti ile Ali Laricani’nin Tahran’daki Rus yetkililerle görüşmesinin eş zamanlı olmasının doğal olduğunu belirterek, İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesinde olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılan görüşmelerde ikili ve uluslararası konuların ele alındığını kaydetti.

İran’ın füze programı savunma amaçlıdır

Batı medyasının Netanyahu-Trump görüşmesini İran’ın füze programı üzerinden gündeme taşımasına tepki gösteren Bekayi, İran’ın füze kapasitesinin tamamen savunma ve caydırıcılık amaçlı olduğunu vurguladı. Bir yandan İran’ın savunma kabiliyetlerinin tehdit olarak sunulup, diğer yandan Siyonist rejime silah akıtılmasını açık bir ikiyüzlülük olarak niteledi.

ABD-İsrail suç ortaklığı

Bekayi, ABD’nin ulusal güvenlik belgelerinde İsrail’e verilen özel yere değinerek, Washington’un uzun süredir Siyonist rejimin suçlarının ortağı olduğunu söyledi. İsrail’in ABD’yi bitmeyen savaşlara sürüklediğini ve bunun bedelini Amerikan kamuoyunun da giderek daha net gördüğünü ifade etti.

“Şehit Süleymani olmasaydı DEAŞ yayılırdı”

DEAŞ’ın yeniden canlanma ihtimaline ilişkin soruya yanıt veren Bekayi, Şehit Kasım Süleymani’nin fedakârlıkları olmasaydı terör dalgasının tüm bölgeyi saracağını vurguladı. Suriye’ye yönelik saldırıların ve Siyonist rejimin yıkıcı politikalarının terörizmin yeniden filizlenmesi için zemin hazırladığını belirtti.

Çin petrol tankerinin alıkonulması uluslararası barışa tehdittir

ABD’nin Karayipler’de Çin’e ait bir petrol tankerini alıkoymasına ilişkin değerlendirmesinde Bekayi, bunun uluslararası barış ve istikrar için ciddi bir tehdit olduğunu söyledi. İran’ın çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya kararlı şekilde karşılık verileceğini vurguladı.