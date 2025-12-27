Yemen’de BAE-Suud savaşı ekonomik sistemi çökertiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen’in güneyinde Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçler arasındaki çatışmalar sürerken, Güney Geçiş Konseyi (STC) Suudi Arabistan’ın Hadramut ve Mahra’dan çekilme çağrılarını reddetti. Bölgedeki askeri hareketlilik ve çatışmalar giderek artıyor.

Tesnim Haber Ajansı’nın uluslararası haberler bölümüne göre, Güney Yemen’de geçen hafta yaşanan kısa süreli sükûnetin ardından, bölgede Suudi ve BAE destekli güçler arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. STC’nin öne sürdüğü talepler ve Suudi-BAE arasındaki siyasi temaslar, gerilimi durdurmaya yetmedi.

GGK, Suudi Talebini Reddetti

STC, uzun süredir güneyde bağımsız bir yönetim kurma planlarını açıklamış ve ABD ile işgalci İsrail’in desteğini kazanmaya çalışmıştı. Konsey, Aralık başında ele geçirdiği bölgelerden çekilme çağrılarını reddederek, Hadramut ve Mahra’daki varlığını sürdürme kararı aldı. Suudi Arabistan, STC’nin gerginliği sonlandırmasını ve güçlerini geri çekmesini talep etmişti.

Suudi Hava Saldırıları ve STC Tepkisi

STC, Hadramut ve Mahra’daki operasyonlarını güvenliği sağlamak amacıyla sürdürdüğünü iddia ederken, çatışmalar sırasında iki üyesinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Reuters’e konuşan bir kaynak, Suudi hava saldırılarının Cuma günü yeniden başladığını ve STC güçlerini hedef aldığını doğruladı. Konsey, bu saldırıların diyalog veya uzlaşma için bir yol açmayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan ise, STC güçlerini daha önceki konumlarına çekmek ve bölgedeki yerel yetkililerin görevlerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla bir heyet gönderdiğini açıkladı.

Sivillerin Korunması İddiaları ve ABD-İsrail Etkisi

Suudi liderliğindeki koalisyon, Hadramut’ta sivillerin korunması amacıyla harekete geçileceğini duyurdu. Ancak uzmanlar ve bölgedeki gözlemciler, Suudi ve BAE güçlerinin esas amacının Yemen’in kaynaklarını ve zenginliklerini ele geçirmek olduğunu, ABD ve işgalci İsrail’in doğrudan etkisiyle hareket ettiklerini belirtiyor.

Siyasi ve Askeri Gerilim Devam Ediyor

STC, destek aldığı Emirlikler’in talimatlarıyla Riyad’a karşı saldırgan hareketler gerçekleştirdi ve bu durum, stratejik bir hata olarak değerlendiriliyor. STC’nin planları, güney halkının çıkarlarından ziyade, tamamen BAE’nin kontrolünde bir askeri yönetim kurmayı hedefliyor. Güney Yemen’in zengin doğal kaynakları ve limanları üzerinde tam hakimiyet amaçlanıyor.

STC şu anda Aden ve güneydeki tüm iller üzerinde kontrol sağlarken, Hadramut ve Mahra’yı da ele geçirdi. Bu durum, Suudi Arabistan ile ciddi bir askeri ve siyasi kriz yarattı ve bölgedeki çatışmaların yoğunlaşmasına neden oldu.