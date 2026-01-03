Dijital Cephede Yeni Safha: Hanzala’dan İsrail Siyasetine Siber Darbe

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kendisini “dijital direnişin sesi” olarak tanımlayan Hanzala, yayımladığı son açıklamayla İsrail’in siyasi elitlerini hedef alan kapsamlı bir siber operasyon gerçekleştirdiğini öne sürdü. Açıklamada, eski Adalet Bakanı ve İsrail siyasetinin sertlik yanlısı isimlerinden Ayelet Shaked’e ait olduğu belirtilen çok sayıda dijital verinin ele geçirildiği ifade edildi.

Hanzala tarafından paylaşılan mesajda, söz konusu verilerin yalnızca teknik bir sızma sonucu elde edilmediği, aynı zamanda İsrail’in politik ve güvenlik mimarisine dair “kritik ipuçları” barındırdığı iddia edildi. Grup, bu hamlenin rastlantısal değil, uzun süredir hazırlığı yapılan bir sürecin sonucu olduğunu vurgulayarak, “siber mücadelenin yeni bir evresine geçildiğini” ilan etti.

Analistler, bu açıklamanın yalnızca bir veri ihlali duyurusu olarak okunmaması gerektiği görüşünde. Ayelet Shaked, özellikle Filistinlilere yönelik sert güvenlik politikalarının mimarlarından biri olarak biliniyor ve uzun süredir bölgedeki gerilimin siyasal yüzlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle hedef alınmasının, sembolik olduğu kadar politik bir anlam da taşıdığı belirtiliyor.

Hanzala cephesinden yapılan açıklamada, İsrail’in askeri ve teknolojik üstünlüğüne karşı geliştirilen bu tür siber hamlelerin, “asimetrik mücadelenin kaçınılmaz bir parçası” olduğu savunuldu. Grup, dijital alanın artık yalnızca devletlerin kontrolünde olmadığını ve bastırılan halkların da bu alanda söz söyleyebileceğini öne sürdü.

İsrail makamları ise iddiaya ilişkin şu ana kadar resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapmış değil. Ancak son yıllarda İsrailli siyasetçilere ve devlet kurumlarına yönelik artan siber saldırılar, dijital güvenliğin ülke için giderek daha kırılgan bir başlık haline geldiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre bu gelişme, klasik çatışma biçimlerinin ötesine geçen yeni bir mücadelenin işaret fişeği niteliğinde. Sahadaki güç dengeleri değişmese bile, dijital alanda yaşanan bu tür hamleler, psikolojik üstünlük ve kamuoyu etkisi açısından ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Hanzala’nın “yeni aşama” vurgusu ise, önümüzdeki dönemde benzer siber operasyonların artabileceğine dair güçlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Ortadoğu’daki çatışmanın artık yalnızca silahlarla değil, veriyle, bilgiyle ve dijital sızmalarla da sürdürüldüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.