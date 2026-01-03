Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Amerikan güçlerinin Venezuela’ya yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdiğini ve bu operasyon kapsamında ülke lideri Nicolás Maduro ile eşi Cilia Flores’in yakalanarak Venezuela dışına çıkarıldığını ileri sürdü. Trump, müdahalenin “rejimi etkisiz hale getirmeye yönelik” olduğunu belirterek, Washington’un artık bekleme politikasını terk ettiğini ifade etti.

Operasyonun duyurulmasının ardından Venezuela’nın başkenti Caracas’ta ve bazı stratejik bölgelerde hareketlilik yaşandığı bildirildi. Sabah saatlerinden itibaren hava sahasında yoğun askeri faaliyet gözlemlenirken, ülkede iletişim ve ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Yetkililerden resmi ve net bir doğrulama gelmezken, ülkede belirsizlik hakim.

Trump yönetimi, Maduro’yu uzun süredir “meşruiyetini yitirmiş bir lider” olarak tanımlıyor ve Venezuela’daki siyasi krizin sorumlusu olarak görüyor. Ancak bu son adım, yalnızca diplomatik baskının ötesine geçildiğini ve doğrudan güç kullanımının tercih edildiğini ortaya koyuyor.

Venezuela cephesinde ise operasyon, açık bir egemenlik ihlali olarak yorumlanıyor. Ülkenin siyasi ve askeri çevrelerinden gelen ilk tepkiler, dış müdahaleye karşı direniş çağrıları etrafında şekilleniyor. Sokaklarda ve sosyal medya platformlarında, yaşananların bir “rejim değişikliği operasyonu” olduğu yönünde değerlendirmeler öne çıkıyor.

Analistler, bu gelişmenin Latin Amerika tarihinde sıkça görülen dış müdahale örneklerini hatırlattığını belirtiyor. Venezuela’nın sahip olduğu enerji kaynakları ve bölgesel konumu dikkate alındığında, yaşananların yalnızca Caracas’ı değil, tüm kıtayı ilgilendiren sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Maduro’nun gerçekten yakalanıp yakalanmadığına dair net ve bağımsız bilgiler henüz kamuoyuna yansımış değil. Bu durum, açıklamanın psikolojik savaş boyutunu da gündeme getiriyor. Uzmanlara göre, operasyon kadar verilen mesaj da bölgedeki siyasi dengeleri sarsmayı amaçlıyor.

Gelişmeler, Venezuela’da halk hareketlerinin ve dış müdahaleye karşı direniş reflekslerinin güçlenebileceğine işaret ediyor. Washington’un attığı bu adım, kısa vadede askeri bir sonuç doğursa bile, uzun vadede bölgesel istikrarsızlığı derinleştirme riski taşıyor.

Caracas’tan gelen haberler yakından izlenirken, Latin Amerika bir kez daha küresel güç mücadelesinin sert yüzüyle karşı karşıya bulunuyor.