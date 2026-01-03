Madrid’den İşgale Net Mesaj: İspanya, İsrail Menşeli Ürünlere Kapıyı Kapattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İspanya, İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin toprakları ve Golan Tepeleri üzerinden pazarlanan ürünlere yönelik kapsamlı bir ticari kısıtlama uygulamaya başladı. Karar kapsamında Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan’dan gelen, etiketlerinde “İsrail menşeli” ibaresi bulunan hiçbir ürünün ülkeye girişine izin verilmeyecek. Madrid yönetimi, bu adımla işgalin ekonomik olarak normalleştirilmesine son verilmesini hedeflediğini açıkça ortaya koydu.

İspanyol yetkililer, alınan kararın yalnızca ticari değil, aynı zamanda hukuki ve ahlaki bir zemine dayandığını vurguluyor. İşgal altındaki bölgelerde üretilen ürünlerin İsrail malı olarak pazarlanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu görüşü, kararın temel dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede Madrid, yıllardır dile getirilen ancak somut adımlarla desteklenmeyen “işgal ile ticaretin ayrıştırılması” ilkesini fiilen hayata geçirmiş oldu.

Karar, Avrupa’da İsrail’e yönelik eleştirilerin yalnızca diplomatik açıklamalarla sınırlı kalmayabileceğini göstermesi açısından dikkat çekici bulunuyor. Özellikle Gazze’de süregelen saldırılar ve Batı Şeria’daki yerleşim politikalarının yarattığı tepki, kamuoyunda hükümetler üzerindeki baskıyı artırmış durumda. İspanya’nın attığı bu adım, söz konusu baskının ilk somut karşılıklarından biri olarak değerlendiriliyor.

Tel Aviv yönetiminin karara sert tepki göstermesi beklenirken, İsrail tarafı uygulamanın “ayrımcı” olduğu iddiasını gündeme taşıyor. Ancak uluslararası hukuk çevreleri, işgal altındaki topraklardan elde edilen ürünlerin İsrail malı gibi sunulmasının, hukuki statüyü bilinçli biçimde çarpıttığı görüşünde birleşiyor.

Filistin yanlısı çevreler ise Madrid’in kararını, yıllardır talep edilen ekonomik yaptırımların gecikmiş ama önemli bir adımı olarak yorumluyor. Onlara göre bu hamle, askeri ve siyasi baskıların yanı sıra ekonomik alanın da işgal karşıtı mücadelenin bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Uzmanlar, İspanya’nın aldığı kararın tek başına İsrail ekonomisini sarsmayacağını ancak emsal teşkil etme potansiyeli taşıdığını vurguluyor. Benzer adımların diğer Avrupa ülkelerinde de gündeme gelmesi halinde, İsrail’in işgal politikalarının ekonomik maliyetinin görünür hale gelebileceği ifade ediliyor.

Madrid’den yükselen bu çıkış, işgalin yalnızca sahada değil, pazarlarda ve gümrük kapılarında da sorgulanmaya başlandığını gösteriyor. İspanya’nın tercihi, Avrupa’nın Filistin meselesinde sözden eyleme geçip geçmeyeceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.