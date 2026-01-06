  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

ABD’nin esir aldığı Venezuela Devlet Başkanı mahkemeye götürüldü

6 Ocak 2026 - 16:31
News ID: 1770298
ABD’nin esir aldığı Venezuela Devlet Başkanı mahkemeye götürüldü

ABD tarafından Caracas’ta alıkonularak New York’a götürülen Venezuela Devlet Başkanı ve eşi, bugün Manhattan’daki federal mahkemede ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Washington yönetimi uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamaları yöneltirken, süreç uluslararası alanda siyasi operasyon ve hukuksuzluk tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gözler bugün New York’ta. Washington yönetimi tarafından Caracas’ta hukuka aykırı biçimde alıkonularak ABD’ye götürülen Venezuela Devlet Başkanı ve eşi, bugün ilk kez hâkim karşısına çıkarılacak.

Yargılama, Manhattan’daki federal mahkemede yapılacak. İlk duruşmanın Türkiye saatiyle 20.00’de başlaması bekleniyor. Duruşmada hâkim, sanıklara yöneltilen suçlamaları okuyacak ve bu suçlamaları kabul edip etmediklerini soracak.

ABD makamları, Venezuela Devlet Başkanı ve eşini uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla ilişkilendirilen dosyalar kapsamında yargılamayı planlıyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamede, Venezuela’daki devlet kurumlarının uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı ileri sürülüyor.

Caracas yönetimi ve çok sayıda ülke ise söz konusu süreci, açık bir siyasi operasyon ve devlet başkanına yönelik hukuksuz bir alıkoyma olarak nitelendiriyor. Uluslararası hukuk çevreleri de bir devlet başkanının görevdeyken üçüncü bir ülkede zorla alıkonulmasının, egemenlik ilkesine ve diplomatik teamüllere ağır bir darbe olduğu görüşünü dile getiriyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha