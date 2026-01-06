ABD’nin esir aldığı Venezuela Devlet Başkanı mahkemeye götürüldü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gözler bugün New York’ta. Washington yönetimi tarafından Caracas’ta hukuka aykırı biçimde alıkonularak ABD’ye götürülen Venezuela Devlet Başkanı ve eşi, bugün ilk kez hâkim karşısına çıkarılacak.

Yargılama, Manhattan’daki federal mahkemede yapılacak. İlk duruşmanın Türkiye saatiyle 20.00’de başlaması bekleniyor. Duruşmada hâkim, sanıklara yöneltilen suçlamaları okuyacak ve bu suçlamaları kabul edip etmediklerini soracak.

ABD makamları, Venezuela Devlet Başkanı ve eşini uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla ilişkilendirilen dosyalar kapsamında yargılamayı planlıyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamede, Venezuela’daki devlet kurumlarının uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı ileri sürülüyor.

Caracas yönetimi ve çok sayıda ülke ise söz konusu süreci, açık bir siyasi operasyon ve devlet başkanına yönelik hukuksuz bir alıkoyma olarak nitelendiriyor. Uluslararası hukuk çevreleri de bir devlet başkanının görevdeyken üçüncü bir ülkede zorla alıkonulmasının, egemenlik ilkesine ve diplomatik teamüllere ağır bir darbe olduğu görüşünü dile getiriyor.