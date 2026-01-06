Avrupa'nın Trump korkusu: Eleştiri ve bağımızlık söylemi uykuda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Alman ekonomik gazetesi Wirtschaftswoche, “Avrupa’nın Korkusu, Brüksel’in Trump’ı Açıkça Eleştirmesini Engelliyor” başlıklı bir analizde, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasının uluslararası hukuku açıkça ihlal etmesine rağmen, Avrupa’nın bu konuda herhangi bir tepki vermekten kaçındığını yazdı. Avrupa’nın dikkatinin halen Greenland ve MERCOSUR anlaşmasına odaklandığı vurgulandı.

Avrupa’dan açık öfke, sert eleştiri veya en azından tehditkar bir uyarı gelmedi. Maduro’nun kaçırılması üzerinden Donald Trump’ın güç hırsıyla yürüttüğü politikalara karşı Avrupa’nın öfkesini göstereceğini düşünenler yanıldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hafta sonunda yaptığı ilk açıklamada yalnızca “Venezuela’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi. Avrupa’nın barışçıl ve demokratik bir geçişi desteklediğini belirtti ve her çözümün uluslararası hukuka ve BM Şartı’na saygılı olması gerektiğini ekledi.

Gazete, von der Leyen’in hukuk uzmanı olmadığını, ancak ABD’nin Venezuela’da yürüttüğü özel operasyonun ne BM Şartı’na ne de uluslararası hukuk normlarına uygun olduğunu anlamak için uzman olmaya gerek olmadığını vurguladı.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, tam nitelikli bir avukat olmasına rağmen, çoğu Avrupa lideri gibi benzer bir belirsizlikle tepki verdi. Merz yalnızca “ABD operasyonunun hukuki sınıflandırması karmaşık, biz zamanımızı buna harcıyoruz; standart uluslararası hukuktur” dedi.

Avrupa elbette uluslararası hukuka bağlı olduğunu söylüyor, fakat Trump’ın bunu önemsemediğini çok iyi biliyor. Avrupa başkentlerinin sessiz kalmasının sebepleri, ABD ile AB üyesi ülkeler arasındaki karmaşık ilişkilerden ve geçmişte Trump’ın sergilediği keyfi politikaların unutulmamasından kaynaklanıyor.

ABD Başkanı Trump, NATO toplantısında talepleri karşılanmazsa Batı askeri ittifakından çıkacağını açıklamış ve Avrupa’yı açıkça tehdit etmişti. Ayrıca Avrupa’yı sistematik olarak atlayarak Ukrayna’da barışçıl bir çözüm arayışı ve Greenland’in ABD’ye katılması talepleri, Brüksel-Washington ilişkilerini geriyor. Bu durum, MERCOSUR anlaşmasını da tehdit ediyor.

AB Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, “Şimdi bu anlaşmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç var” diyerek, Avrupa’nın ABD’nin askeri operasyonları sonrası ticari ve siyasi ilişkileri güçlendirme gerekliliğini fark ettiğini belirtti.

Bu ay, 25 yıldır devam eden MERCOSUR müzakerelerinin tamamlanıp imzalanması bekleniyor. Avrupa’nın tepkisi dolaylı olsa da, en azından ABD’nin hukuk tanımaz müdahalelerinin sonuçlarını anladığını gösteriyor.