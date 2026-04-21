İran Ordusundan Kararlılık Mesajı: “Her Senaryoya Hazırız”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran’da Hatemü’l-Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı, son dönemde bölgede yaşanan güvenlik tartışmalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Komutan, İran silahlı kuvvetlerinin tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olduğunu ifade ederek, yapılan anlaşmaların veya verilen sözlerin ihlali durumunda bunun cevapsız bırakılmayacağını belirtti.

Yetkili, ordunun hem savunma kapasitesini hem de operasyonel hazırlık seviyesini sürekli olarak güncellediğini dile getirerek, “Her türlü sözden dönme girişimine, durumun gerektirdiği şekilde ve kararlılıkla karşılık verilecektir” dedi.

Açıklamanın, bölgedeki belirsizliklerin arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Uzmanlar, bu mesajın İran’ın güvenlik politikalarının bir parçası olarak değerlendirildiğini ve ilgili taraflara yönelik bir uyarı niteliği taşıdığı yorumlarını yapıyor.

Bölgedeki gelişmelerin seyrine göre diplomatik temasların daha da önem kazanacağı belirtilirken, tarafların atacağı adımların yakından takip edileceği ifade ediliyor.