Hürmüz Boğazı İçin Yeni Stratejik Yönetim Taslağı Meclis Gündeminde

21 Nisan 2026 - 17:08
İran İslam Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rızaei Kuçi, X hesabından Hürmüz Boğazı’nın stratejik yönetimine yönelik hazırlanan planın temel maddelerini kamuoyuyla paylaştı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rızaei Kuçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin hazırlanan yeni stratejik taslağın detaylarını yayımladı. Rızaei Kuçi’nin paylaştığı maddeler, bölgenin güvenliği, ticaret akışının düzenlenmesi ve deniz trafiğinin denetimine dair yeni çerçeveler içeriyor.

Paylaşılan taslak, boğazdaki lojistik faaliyetlerin daha etkin koordine edilmesini ve bölgenin ulusal çıkarlar doğrultusunda yönetilmesini hedefliyor. Ayrıca enerji taşımacılığının güvenliğine ilişkin yeni düzenlemelerin de taslakta yer aldığı belirtildi.

Komisyonun hazırladığı planın, meclis komisyonlarında ele alındıktan sonra genel kurulun gündemine sunulması bekleniyor.

