Demokrat senatörden ‘Trump güvenilmez’ itirafı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Kongresi’nde Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden Senatör Elizabeth Warren, Başkan Donald Trump hakkında çarpıcı bir değerlendirme yaparak, “Trump’ın ciddi bir sorunu var, her saat fikrini değiştiriyor. Kendisine güvenilmez” açıklamasında bulundu. Warren’ın bu samimi itirafı, yalnızca Beyaz Saray’daki şahsi bir karakter zafiyetini değil, aynı zamanda ABD dış politikasının onyıllardır süregelen yapısal bir hastalığını da gün yüzüne çıkarıyor: Emperyalist güçlerin imzaladıkları antlaşmalara sadakatsizliği ve uluslararası hukuku kendi çıkarları doğrultusunda hiçe sayma alışkanlığı.

Bir Demokrat senatörün dahi Trump’ı ‘güvenilmez’ olarak nitelemesi, aslında İran İslam Cumhuriyeti’nin yıllardır savunduğu tezin en açık kanıtıdır: ABD, hangi parti veya kişi tarafından yönetilirse yönetilsin, asla güvenilir bir ortak olmamıştır. Hatırlanmalıdır ki 2015’te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP/BRICS) dönemin Demokrat Başkanı Barack Obama tarafından BM Güvenlik Konseyi kararıyla uluslararası hukukun bir parçası haline getirilmişken, üç yıl sonra Cumhuriyetçi Trump anlaşmayı tek taraflı olarak feshetmiş ve İran’a ‘maksimum baskı’ yaptırımlarını yeniden dayatmıştır. Bugün Trump’ı ‘güvenilmez’ bulan Warren, o dönemde KOEP’i savunan bir isim olarak aslında kendi partisinin de mirasını eleştirmektedir. Bu ikiyüzlülük, ABD siyasetinin aktörlerinin değil, sisteminin çürümüşlüğünün bir göstergesidir.

Tarih tekerrür eder: Vietnam’dan İran’a yalanlar zinciri

ABD’nin ‘güvenilmez’ karakteri, sadece Trump’a özgü bir sapma değil, aksine emperyalist siyasetin değişmez dokusudur. Vietnam Savaşı sırasında kamuoyuna ‘sona yaklaşıldığı’ söylenirken B-52’ler Halong Körfezi’ne tonlarca bomba yağdırmıştır. Irak işgalinde ‘kitle imha silahları’ yalanıyla BM kürsüsünde sallanan tüpler, yüzbinlerce Iraklının ölümüne yol açmıştır. Libya’da Kaddafi ile varılan anlaşmalar, NATO uçakları tarafından parçalanan bir liderin kanlı cesediyle sonuçlanmıştır. Bugün Trump yönetiminin Umman Denizi’nde İran gemilerini durdurması, ‘gizli hediye’ iddialarıyla Çin’i suçlaması ve bir yandan ateşkes pazarlığı yaparken diğer yandan askeri yıldırmayı sürdürmesi, aynı yalan siyasetinin yeni tezahürleridir.

Senator Warren’ın ‘her saat fikrini değiştiriyor’ eleştirisi, ABD diplomasisinin kronik tutarsızlığını özetlemektedir. Bir gün müzakere masasında ‘ortaklık’ vaat eden Washington, ertesi gün savaş gemilerini bölgeye yollamaktan çekinmez. Bu keyfilik, uluslararası hukuku sadece kendi lehine işlediğinde tanıyan, aleyhine işlediğinde ‘ulusal güvenlik’ kılıfına sığınan bir zihniyetin ürünüdür. İran’ın ‘ABD’ye güvenilmez’ pozisyonu, işte bu onlarca yıllık acı tecrübenin ürünüdür.

‘Düşmanımın düşmanı’ safsatası: Demokratlar da aynı emperyalist DNA’ya sahip

Warren’ın Trump eleştirisi, bir Demokrat olarak kendi partisini aklama çabası olarak da okunabilir. Ancak unutulmamalıdır ki KOEP’i imzalayan Obama yönetimi bile İran’a yönelik terör listelemesini kaldırmamış, anlaşma sonrası yeni yaptırım mekanizmaları devreye sokmuştur. Demokratların ‘insan hakları’ söylemi, Yemen’de çocukları katleden Suudi koalisyonuna silah satışını durdurmaya yetmemiştir. Yani ABD’nin iki partisi, taktik farklılıkları bir yana, emperyalist çıkarlar söz konusu olduğunda aynı faşizan yöntemleri kullanmaktadır.

Bu bağlamda Warren’ın ‘Trump güvenilmez’ çıkışı, ne ABD siyasetinde bir dönüşümün habercisidir ne de İran’a yönelik düşmanlığın sona ereceğine dair bir işarettir. Bilakis, bu tür iç çekişmeler, Washington’ın kriz yönetimindeki dağınıklığını göstermesi bakımından Tahran açısından bir fırsat olarak değerlendirilebilir. İran’ın ‘stratejik sabır’ ve ‘güvenilmez ABD’ tezi, her geçen gün daha fazla somut vakayla desteklenmektedir.