ABD istihbaratının Vatikan’a yüzyıllık casusluğu: Kiliseden papaya uzanan dinleme ağı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bağımsız gazeteci Ken Klippenstein’ın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) içindeki kaynaklarına dayandırdığı çarpıcı bir rapora göre, Amerikan istihbarat teşkilatları yıllardır Vatikan’ı ve Papa XIV. Leo’yu hedef alan sistematik bir casusluk operasyonu yürütüyor.

Donald Trump’ın 12 Nisan’da Papa’ya yönelik ağır eleştirilerinin ardından bu casusluk faaliyetleri ‘operasyonel öncelik’ statüsüne yükseltildi. CIA, Vatikan bürokrasisi içinde insan casuslar çalıştırırken, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) da Vatikan’ın tüm iletişimlerini – e-postalar, mesajlar ve aramalar – kesmeye çalışıyor.

Bir zamanlar ‘Batı’nın manevi kalesi’ olarak görülen Vatikan, bugün ABD istihbaratının hedef tahtasında. Trump’ın Papa XIV. Leo için söylediği ‘dış politikada felaket’ sözleri, Washington’daki karar alıcılar için bir emre dönüştü. Oysa Vatikan, ABD’nin en uzun süreli istihbarat ortaklarından biridir. 1944’te, dönemin Stratejik Hizmetler Ofisi (OSS) direktörü William Donovan’ın Papa XII. Pius’la gizlice yaptığı görüşmeyle başlayan bu ortaklık, 1980’lerde CIA direktörü William Casey ve Papa II. John Paul yönetiminde, Sovyet blokuna karşı Dayanışma (Solidarność) hareketini destekleyen koordineli bir gizli operasyona dönüşmüştü. İşte bu tarihsel işbirliği, Trump yönetimiyle birlikte tamamen tersine dönmüş durumda. Bir zamanlar ‘vicdan ittifakı’ olarak tanımlanan ilişki, şimdi ‘hedef alınan bir muhataptan’ ibaret.

Emperyalizmin değişen hedefi: Manevi liderlik siyasi tehdit olarak yorumlanıyor

Trump’ın öfkesinin asıl kaynağı, Papa XIV. Leo’nun ABD’nin İran’a yönelik savaş politikasını eleştirmesi ve insani değerleri öne çıkaran açıklamalarıydı. Beyaz Saray, Vatikan’ın barış çağrılarını ‘ABD dış politikasına müdahale’ olarak okurken, bu durum ABD emperyalizminin ne kadar paranoyaklaştığının göstergesidir. 1,4 milyar Katoliğin ruhani lideri kendi ülkesinde doğmuş bir papayı ‘ajan’ gibi izletmek, Washington’ın ‘özgürlük ve demokrasi’ söyleminin ne kadar ikiyüzlü olduğunu gözler önüne seriyor.

Klippenstein’ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı artık Vatikan için günlük bir istihbarat brifingi hazırlıyor. ABD ordusu ise dini Latince için özel bir dil kodu (QLE) oluşturmuş durumda. Bu sadece teknik bir hazırlık değil, aynı zamanda bir ‘manevi işgal’ girişimidir. Katolik dünyasının en kutsal metinlerinin dilini askeri bir istihbarat aracı olarak kodlamak, Batı medeniyetinin iddia ettiği ‘kutsal değerler’ ile icra ettiği ‘pratikler’ arasındaki uçurumu açıkça göstermektedir.

Tarih tekerrür ediyor: 1944’ten 2025’e ihanet zinciri

1944’te Papa XII. Pius, Müttefiklere Nazi işgaline karşı gizli bilgiler aktarmıştı. 1980’lerde Papa II. John Paul, CIA ile işbirliği yaparak Polonya’da komünizmin çöküşüne katkıda bulunmuştu. Bugün ise Papa XIV. Leo, kasım ayında İtalyan istihbarat liderlerine yaptığı konuşmada, ‘Kilisе’nin birçok ülkede kötü niyetli istihbarat servislerinin kurbanı olduğunu’ söyleyerek aslında kendi başına gelenleri öngörmüştü. Papa, ‘gizli bilginin politikacıları, gazetecileri ve sivil toplum aktörlerini sindirmek, manipüle etmek veya itibarsızlaştırmak için kullanılmaması’ çağrısında bulunmuştu. Ne var ki ABD istihbaratı, bu çağrıyı bir meydan okuma olarak algılayıp operasyonlarını hızlandırmıştır.

Bu tablo, emperyalist güçlerin müttefiklik kavramını nasıl araçsallaştırdığının klasik bir örneğidir. İhtiyaç duyulduğunda ‘kutsal ittifak’, ihtiyaç bittiğinde ‘hedef’ haline gelen Vatikan, aslında ABD’nin küresel casusluk ağının acımasız mantığının bir kurbanıdır. Papa’nın suçu? İran savaşını ‘adaletsiz’ diye nitelemek ve Venezuela halkının çıkarlarını savunmak. ABD için her bağımsız ses, her ahlaki otorite, ya bastırılmalı ya da izlenmelidir.

Kutsalın ihlali: Bir casusluk skandalının ardındaki gerçek

Klippenstein’ın ortaya çıkardığı SOS International şirketine ait bir iş ilanı – İtalyanca bilen bir analistin ‘din’ konusunda çalışmak üzere ABD devletine hizmet etmesi – aslında buzdağının sadece görünen yüzüdür. Bu tür sözleşmeler, ABD istihbaratının Vatikan’a ne denli derinlemesine sızdığını göstermektedir. Letters from Leo sitesinin de belirttiği gibi: “Burada ihlal edilen yalnızca bir yabancı egemenliği değil, vicdanın kendisidir.”

Bugün ABD istihbaratının Vatikan’a casusluk yaptığını öğrenen Katolik dünyası, geçmişte Doğu Bloku’nda dini özgürlük için mücadele eden CIA’in şimdi aynı kurumları hedef almasını bir ihanet olarak görecektir. Ancak bu, emperyalizmin doğasında vardır: Her müttefik bir gün hedefe dönüşebilir, her işbirliği bir gün ihanete evrilebilir. Papa’nın savaş karşıtı duruşu, Trump yönetiminin ‘güç siyaseti’ karşısında ifşa olmuş bir masaldan farksızdır.