Senatör Wicker’dan Trump’a İran’ın Askerî ve Nükleer Tesislerine Saldırı Çağrısı

25 Nisan 2026 - 18:11
News ID: 1806250
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Roger Wicker, Tahran ile planlanan doğrudan görüşmeler öncesinde Başkan Donald Trump’a İran’ın askeri ve nükleer altyapısının hedef alınması çağrısında bulundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker, İran ile yürütülmesi planlanan doğrudan görüşmeler öncesinde sert bir açıklama yaptı. Wicker, Başkan Donald Trump’a çağrıda bulunarak İran’ın askeri ve nükleer tesislerine yönelik kapsamlı bir operasyon seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Senatör Wicker, İran’ın nükleer faaliyetlerinin ABD ve müttefikleri için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu öne sürerek, Washington’un müzakere sürecine güçlü bir askeri caydırıcılıkla girmesi gerektiğini savundu. Wicker’a göre, Tahran üzerindeki baskının artırılması, olası görüşmelerde ABD’nin elini güçlendirebilir.

Öte yandan bazı ABD’li uzmanlar ve siyasetçiler, böylesi bir adımın bölgesel gerilimi tırmandırabileceği ve diplomatik çözüm ihtimalini zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor. Washington’da İran politikası üzerine tartışmalar sürerken, planlanan görüşmelerin kapsamı ve takvimi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

