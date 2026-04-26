Hürmüz Krizi Sonrası Japonya’ya İlk Petrol ABD’den Geldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hürmüz Boğazı’nda yaşanan abluka süreci küresel enerji tedarik zincirini etkilemeye devam ederken, Japonya’ya yönelik ilk ham petrol sevkiyatı ABD’den geldi. Enerji kaynaklarına büyük ölçüde bağımlı olan Japonya’nın, alternatif tedarik arayışları kapsamında ABD menşeli petrolü devreye aldığı belirtildi.

Sektör kaynakları, sevkiyatın enerji arz güvenliğini sağlama amacı taşıdığını ve kısa vadede tedarik risklerini azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendirildiğini aktardı. Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir güzergâh olarak biliniyor.

Uzmanlar, bölgedeki gelişmelerin sürmesi halinde Asya pazarında tedarik rotalarının çeşitlendirilmesinin hız kazanabileceğine dikkat çekiyor. Japonya’nın önümüzdeki dönemde farklı kaynaklardan alım yaparak enerji arzını dengelemeyi hedeflediği ifade ediliyor.