ABD Lübnan'da ateşkes şovunu yaptı ama katliam sürüyor: 14 sivil şehit oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği yeni hava saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 sivil yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 3’ü kadın 37 kişinin de yaralandığını duyurdu. İsrail tarafı, operasyonlarını “güvenlik gerekçeleriyle” savunurken, ateşkesin yalnızca kâğıt üzerinde kaldığı gözleniyor.

İsrail ordusu, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik yoğun hava bombardımanlarını sürdürüyor ve birçok beldeyi fiilen işgal etmiş durumda. Lübnan hükümetinin verilerine göre, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bini aştı. Uluslararası insancıl hukuka göre sivilleri hedef alan bu eylemler, savaş suçu niteliği taşırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın 17 Nisan’da duyurduğu 10 günlük geçici ateşkesin önce bir süre uzatıldığı, ardından da fiilen hiç uygulanmadığı ortaya çıktı. Trump yönetimi, ateşkesin üç hafta daha uzatılacağını açıklamıştı ancak sahadaki kanıtlar, bu açıklamanın diplomatik bir manevradan ibaret kaldığını gösteriyor.

ABD’nin İsrail’e koşulsuz askeri ve diplomatik desteği, bu saldırıların uluslararası camia tarafından caydırılamamasının temel nedeni olarak öne çıkıyor. Tarihsel olarak bakıldığında, ABD’nin Ortadoğu’daki emperyalist politikaları – Irak’ın işgali, Filistin topraklarında devam eden yerleşimci şiddeti ve Gazze ablukası – hep benzer bir model izlemiştir: barış çağrıları yapılır, ancak arka planda savaş makineleri tüm hızıyla çalışmaya devam eder. Trump’ın “Orta Doğu’ya barış getirme” söylemine karşın, Beyaz Saray’ın İsrail’e sağladığı yıllık 3,8 milyar dolarlık askeri yardım, Lübnan’daki bu katliamların finansmanına doğrudan katkı sunmaktadır. ABD içinde, Trump’ın bu savaş yanlısı tutumuna tepkiler de büyüyor: Demokrat Parti kanadından yapılan açıklamalarda, başkanın İsrail’e verdiği “çek-senet” diplomasisinin ABD’nin uluslararası itibarını zedelediği vurgulanırken, barış örgütleri Trump yönetimini “çifte standart” politikalarıyla suçluyor.

İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik bu saldırıları, yalnızca bölgesel bir çatışma değil, aynı zamanda uluslararası hukukun sistematik bir ihlalidir. Bilimsel veriler, sivil nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlenen hava saldırılarının orantısız güç kullanımı anlamına geldiğini ve bu tür eylemlerin yüzde 90’ından fazlasında sivil kayıpların kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Ne var ki, İsrail’in “meşru müdafaa” iddiaları, Lübnan hükümetinin ateşkes çağrıları ve Birleşmiş Milletler’in uyarıları karşısında anlamını yitirmektedir. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı son telefon görüşmesinde “İsrail’in kendini savunma hakkını tamamen destekliyorum” açıklamasını yaparken, bu söylem ABD içinde giderek artan bir kesim tarafından “savaş suçlarına ortak olmak” olarak nitelendiriliyor.