  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

Galibaf: “ABD’nin Ekonomik Oyunu Tükendi, İran’ın Hâlâ Hamlesi Var”

27 Nisan 2026 - 16:04
News ID: 1807052
Galibaf: “ABD’nin Ekonomik Oyunu Tükendi, İran’ın Hâlâ Hamlesi Var”

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından paylaştığı son grafikle dikkat çekti. ABD ve İran’ın ekonomik güç kartlarını karşılaştıran paylaşımında, Donald Trump’ın iddialarının aksine, Washington’un elindeki kozların tükendiğini; Tahran’ın ise masada hâlâ güçlü hamleler yapabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Galibaf, ekonomik dengeleri simgeleyen bir “oyun kartları denklemi” yayımlayarak İran’ın stratejik dayanıklılığını öne çıkardı. Paylaşımında İran’ın enerji kaynakları, bölgesel ticaret ağları ve iç üretim gücünü “aktif kartlar” olarak gösterirken; ABD’nin yaptırım politikaları ve borç yükünü “tükenen kartlar” olarak nitelendirdi.

Açıklama, ABD ile İran arasındaki jeopolitik ve ekonomik gerilimin son haftalarda yeniden gündeme gelmesinin ardından geldi. İranlı yetkililer, Washington’un ekonomik baskılarına rağmen ülkenin finansal bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam ettiğini savunuyor.

Galibaf’ın mesajı, İran kamuoyunda “ekonomik direnç ve stratejik sabır” temalarını yeniden gündeme taşırken, ABD’nin İran karşısındaki etkisinin azaldığı yönünde bir propaganda unsuru olarak yorumlandı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha