Galibaf: “ABD’nin Ekonomik Oyunu Tükendi, İran’ın Hâlâ Hamlesi Var”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Galibaf, ekonomik dengeleri simgeleyen bir “oyun kartları denklemi” yayımlayarak İran’ın stratejik dayanıklılığını öne çıkardı. Paylaşımında İran’ın enerji kaynakları, bölgesel ticaret ağları ve iç üretim gücünü “aktif kartlar” olarak gösterirken; ABD’nin yaptırım politikaları ve borç yükünü “tükenen kartlar” olarak nitelendirdi.

Açıklama, ABD ile İran arasındaki jeopolitik ve ekonomik gerilimin son haftalarda yeniden gündeme gelmesinin ardından geldi. İranlı yetkililer, Washington’un ekonomik baskılarına rağmen ülkenin finansal bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam ettiğini savunuyor.

Galibaf’ın mesajı, İran kamuoyunda “ekonomik direnç ve stratejik sabır” temalarını yeniden gündeme taşırken, ABD’nin İran karşısındaki etkisinin azaldığı yönünde bir propaganda unsuru olarak yorumlandı.