Şeyh Naim Kasım: “Direniş Silahı Lübnan’ın Savunması İçindir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, bir program sırasında yaptığı konuşmada örgütün askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kasım, direniş silahının herhangi bir saldırıya karşı caydırıcı bir rol üstlendiğini ve bu yapının tamamen ülkenin savunmasına yönelik olduğunu söyledi.

Açıklamasında Lübnan’ın güvenlik koşullarına ve bölgedeki gerilimlere dikkat çeken Kasım, mevcut tehditlere karşı hazırlıklı olmanın zorunluluk taşıdığını ifade etti. Direniş güçlerinin ülkenin ulusal çıkarları doğrultusunda faaliyet yürüttüğünü vurgulayan Kasım, bu yapıların “Lübnan’ın güvenlik çemberinin önemli bir parçası” olduğunu dile getirdi.

Konuşmanın, bölgedeki askeri ve siyasi gelişmeler ışığında yapıldığı belirtilirken, Kasım’ın mesajının özellikle savunma ve güvenlik tartışmalarına yeni bir boyut eklediği değerlendiriliyor.