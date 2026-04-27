Orta Asya’nın Enerji Geleceği: Bölge Yeni Kaynaklara Yöneliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Enerji uzmanları, Orta Asya’nın artan nüfus ve sanayi faaliyetleri nedeniyle büyüyen elektrik talebini karşılamakta zorlandığını bildiriyor. Bölgede hidroelektrik hâlâ önemli bir yer tutsa da, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisi nedeniyle bu modelin uzun vadede yeterli olmayacağı değerlendiriliyor.

Açıklamalara göre bölge ülkeleri, elektrik açığını kapatmak ve ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getirmek için güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi alternatif enerji kaynaklarına yönelmek durumunda. Enerji uzmanları, bu dönüşümün altyapı yatırımlarını, uluslararası işbirliğini ve teknoloji transferini gerektirdiğini vurguluyor.

Orta Asya’da enerji çeşitliliğini artırmaya yönelik projelerin son yıllarda hız kazandığı, bazı ülkelerin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak için kapsamlı planlar hazırladığı ifade ediliyor.