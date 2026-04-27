İsrail Takımı Riyad’daki Uluslararası E-spor Turnuvasına İlk Kez Resmi Sembollerle Katılacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail E-spor Federasyonu, Riyad’da gerçekleştirilecek ve 100’den fazla ülkenin yer alacağı uluslararası e-spor turnuvasına katılım sağlayacaklarını açıkladı. Federasyon yetkilileri, takımın organizasyonda ilk kez İsrail bayrağı ve resmi milli üniformasıyla yer alacağını belirtti.

Suudi Arabistan ile İsrail arasında resmi diplomatik ilişkilerin bulunmamasına rağmen gerçekleşecek bu katılım, turnuvanın uluslararası niteliği ve çok sayıda ülkenin yer alması nedeniyle dikkat çekiyor. Organizasyonun kasım ayında yapılması planlanırken, farklı ülkelerden profesyonel oyuncular çeşitli oyun kategorilerinde mücadele edecek.

Turnuvanın e-spor alanında küresel ölçekte önemli etkinliklerden biri olması beklenirken, katılımcı ülkelerin sayısının yüzü aşması öngörülüyor. Organizasyon kapsamında çok sayıda takımın yanı sıra uluslararası yayın ve teknoloji şirketlerinin de yer alacağı bildirildi.