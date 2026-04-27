ABD, Patriot PAC-3 MSE Füze Stoklarını 2027 Bütçesiyle Güçlendirecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Savunma Bakanlığı, 2027 mali yılı bütçe tasarısında hava savunma sistemlerinin modernizasyonuna odaklanarak binlerce yeni Patriot PAC-3 MSE önleyici füze tedarik etmeyi öngörüyor. Pentagon yetkilileri, bu stratejik adımın, mevcut füze stoklarında yaşanan azalma ve artan güvenlik taleplerine yanıt niteliğinde olduğunu belirttiler.

Patriot PAC-3 MSE önleyici füzeler, özellikle yüksek irtifa ve uzun menzilli tehditler karşısında etkin savunma sağlamasıyla bilinirken, ABD’nin bu kapsamlı satın alma planıyla küresel savunma ağındaki caydırıcılığını artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Tasarıya göre, füzelerin tedarik işlemlerinin birkaç yıl içinde peyderpey tamamlanması ve ABD’nin kara birlikleri ile müttefik savunma sistemlerinde entegre edilmesi planlanıyor. Pentagon, bütçe düzenlemesinde bu satın alma için önemli bir pay ayırırken, bu hamlenin NATO ve diğer müttefiklerle işbirliği açısından da kritik olduğunu vurguladı.