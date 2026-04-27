Bennett ve Lapid’ten Netanyahu’ya Karşı Sürpriz İttifak

27 Nisan 2026 - 17:03
News ID: 1807072
İsrail’in eski Başbakanı Naftali Bennett ile muhalefet lideri Yair Lapid, siyasi arenada dikkat çeken bir adım atarak, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu anketlerde geride bırakmak hedefiyle beklenmedik bir ittifak kurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail siyasetinde dengeleri değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşandı. Eski Başbakan Naftali Bennett ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, yaklaşan seçim süreci öncesinde ortak bir siyasi ittifak kurduklarını duyurdu. İki liderin amacı, son dönemde eleştirilerin odağında yer alan Başbakan Netanyahu’ya karşı ortak bir cephe oluşturmak olarak değerlendiriliyor.

İttifakın, merkez sağ ve liberal seçmen tabanlarını bir araya getirmeyi hedeflediği belirtilirken, siyasi gözlemciler bu adımın seçim aritmetiğinde önemli bir değişim yaratabileceğini ifade ediyor.

Bennett ve Lapid daha önce koalisyon hükümetinde birlikte görev yapmış ancak siyasi farklılıklar nedeniyle yollarını ayırmışlardı. Yeni ittifakın, geçmişteki tecrübelerinden ders çıkaran iki liderin stratejik bir yakınlaşması olarak görülüyor.

Uzmanlara göre, söz konusu ittifak Netanyahu’nun uzun süredir sürdürdüğü liderlik konumuna ciddi bir meydan okuma anlamı taşıyor.

