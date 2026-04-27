ABD–İran Müzakerelerindeki Belirsizlik Küresel Petrol Piyasalarını Harekete Geçirdi

27 Nisan 2026 - 17:08
The Wall Street Journal’ın değerlendirmesine göre, Washington–Tahran hattındaki görüşmelerin ilerleme kaydedememesi petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluştururken, birçok uluslararası finans kuruluşu fiyat tahminlerini yeniden gözden geçiriyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- The Wall Street Journal’ın analizinde, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde yaşanan tıkanmanın küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya neden olduğu belirtildi. Rapora göre, özellikle petrol arzına yönelik belirsizlikler fiyatlarda yukarı yönlü hareketi hızlandırırken, enerji piyasalarındaki risk algısı da yükseliyor.

Uluslararası finans kuruluşlarının son haftalarda petrol fiyatı projeksiyonlarını güncellediği, bazı kurumların mevcut gelişmeler doğrultusunda yıl sonu tahminlerini artırdığı ifade edildi. Analizde, fiyatlardaki dalgalanmanın jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı olarak devam edebileceği vurgulandı.

Enerji analistleri, müzakerelerin yeniden canlanmaması durumunda petrol piyasalarında arz yönlü risklerin güçlenebileceğini ve bu durumun fiyatlarda daha uzun süreli bir baskı oluşturabileceğini değerlendiriyor.

