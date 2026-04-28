İran Nizamın Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Tuğgeneral Muhsin Rızai, "Dünyada hiçbir devlet, İran'ın petrol ihracatını durduracak güce sahip değildir" açıklamasını yaptı.

Rızai, ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek, “Küstah açıklamalar yapacağına, kendi hükümetinin, ekonomisinin ve silahlı kuvvetlerinin içinde bulunduğu kargaşa halini çözmekle ilgilensin” çağrısında bulundu. Bu sözler, Tahran’ın Hürmüz Ablukası karşısında stratejik caydırıcılığını ne denli yüksek tuttuğunu gösterirken, Beyaz Saray’ın artan çaresizliğini de gözler önüne seriyor.

Rızai’nin açıklamaları, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani’nin daha önce yaptığı “Altyapımız, petrol kuyularımız hedef alınırsa misilleme yaparız. Bir kuyumuza dokunurlarsa, dört kuyularını vururuz” tehdidini tamamlarcasına sert bir tonda geldi. Bu “bir dört” karşılıklılığı, emperyalist güçlerin sıklıkla hafife aldığı bir gerçeğin altını çiziyor: İran, caydırıcılığını eşitlenmemiş bir asimetrik savaş mantığı üzerine inşa etmiştir. Tarihsel olarak, 1980-88 İran-Irak Savaşı’nda Tahran, düşmanın tanker filosuna saldırarak “Tanker Savaşı”nı başlatmış ve sonunda ABD’yi de çatışmanın içine çekmeyi başarmıştı. Bugün de aynı mantık işliyor: Boğazdaki abluka sürdükçe, her petrol kuyusu potansiyel bir hedeftir.

Trump’ın İç Bunalımı ve Netanyahu’nun Etkisi

Tuğgeneral Rızai’nin “kargaşa içindeki hükümet” vurgusu, Beyaz Saray’daki gerçekliği yansıtıyor. Ara seçimlere günler kala, Trump’ın onay oranları tarihi düşük seviyelerde. Ekonomik göstergeler – enerji fiyatlarındaki patlama, artan işsizlik ve Körfez’deki müttefiklerinden gelen artan şikâyetler – başkanın savaş stratejisini sorgulatıyor. Emekli generaller ve eski CIA yetkilileri, Trump’ın Netanyahu’nun baskısıyla İran’a saldırarak “askeri bir maceraya” sürüklendiğini, üstelik bu süreçte Amerikan çıkarlarını ikinci plana attığını söylüyor.

Özellikle İsrail Başbakanı’nın, Trump’a sürekli olarak “İran çöküşe yakın, son bir darbe yeter” şeklindeki raporlar sunduğu biliniyor. Bu yanlış istihbarat, Beyaz Saray’ı felakete sürükledi. Oysa bugün İran, sadece petrol ihracatını durduracak güce sahip olmadığını (aksine, kara sınırları ve gölge filosu sayesinde ihracatını sürdürdüğünü), aynı zamanda düşmanının topyekûn bir savaştan kaçmak zorunda olduğunu kanıtlamıştır. Netanyahu’nun “rejim değişikliği” rüyası, İran’ın iç istikrarı ve dış desteğiyle paramparça olmuştur.

Emperyalist Kibir: Petrol Kuyularını Unutan Strateji

Rızai’nin “kimse İran’ın petrolünü durduramaz” iddiası, ultra-muhafazakar bir söylem gibi görünse de, arkasında nesnel bir gerçek vardır: Hürmüz Boğazı kapalı kaldığı sürece, İran’ın ihracatını durdurmak isteyen ülkelerin kendi ekonomileri de çöker. Zira Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt’in petrolü de aynı boğazdan geçiyor. Bu bir “karşılıklı garantili yıkım” (MAD) durumudur. Trump’ın İran’a uygulamaya çalıştığı “sıfır ihracat” politikası, kendi müttefiklerini vuracağı için kâğıt üzerinde kalmıştır.

ABD’nin İran’daki enerji tesislerini vurma tehditleri ise komik bir hal almıştır. Zira İran tarafı daha önce ‘bir kuyuya karşı dört kuyu’ dengesini ilan etmiş ve bu, Körfez’de paniğe yol açmıştır. Western medyasında yer alan analizlere göre, Suudi Arabistan ve BAE, Trump’a “Bizim kuyularımızı koruyamazsınız” mesajı ileterek savaşın tırmanmasını engellemeye çalışmaktadır. Emperyalist güçler, kendi müttefiklerinin bile çıkarlarını korumaktan aciz bir şekilde, İran’ın caydırıcılığı karşısında çaresizce kıvranmaktadır.

Zıt Görüş: “İran Abartıyor”

Batı’daki bazı analistler, İran’ın bu tür açıklamalarının “iç tüketime yönelik bir propaganda” olduğunu savunuyor. Onlara göre, İran ekonomisi zaten ağır yaptırımlar altında eziliyor ve Hürmüz’ü tamamen kapatmak, Tahran’ın kendi hayat damarlarını kesmesi anlamına gelir. Ayrıca ABD’nin stratejik petrol rezervleri ve yenilenebilir enerjiye geçişi, boğazdaki bir krize karşı tampon görevi görebilir. Ancak bu argüman, 2022’deki Ukrayna savaşının yarattığı enerji şokunun Batı ekonomilerini nasıl vurduğunu (enflasyon, resesyon, sosyal patlamalar) unutmaktadır. Hürmüz’ün kapalı kalması, bunun on kat daha büyüğüne yol açabilir. Ayrıca İran, 40 yılı aşkın yaptırım altında “dirençli ekonomi” modelini geliştirmiştir; açlıktan ölmeyen bir İran’ın diz çöktürülmesi hayaldir.