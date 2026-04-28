Netanyahu dibe vurdu: Hükümet kurma ihtimali tükeniyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’a karşı yürütülen savaştan beklenen sonucu alamayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun halk nezdindeki desteği ciddi oranda geriledi. Raporda, bu durumun sadece Netanyahu’nun değil, muhalefetin de yeni bir hükümet kurmasını şu aşamada imkânsız hale getirdiği ve işgal rejiminin uzun süreli bir siyasi istikrarsızlığa doğru ilerlediği belirtiliyor.

Savaşın başında Netanyahu’nun kamuoyuna “topyekûn zafer” ve “güvenlikte yeni bir dönem” vaat ettiği hatırlatılırken, sahadaki gelişmelerin bu söylemlerle uyuşmadığı ifade ediliyor. Analizde, Hürmüz Boğazı’ndaki fiili durumun değişmediği, kuzey sınırında Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü ve Gazze’de Hamas’ın varlığını koruduğu vurgulanıyor. Bu tablonun İsrail kamuoyunda hayal kırıklığı yarattığı ve Netanyahu’nun “güvenilir lider” imajını zedelediği kaydediliyor.

Askeri Başarısızlık ve Siyasi Yansımaları

İsrail basınına yansıyan bazı değerlendirmelere göre, savaşın yönetiminde ordu ile siyasi kademe arasında zaman zaman görüş ayrılıkları yaşandı. Askeri kaynaklar, İran’ın caydırıcılık kapasitesinin başlangıçta yapılan istihbarat değerlendirmelerinden daha yüksek olduğunu belirtirken, Netanyahu yönetiminin bu uyarıları dikkate almadığı eleştirileri yapılıyor. Savaş sonrasında, başarısızlığın sorumluluğuna dair ordu ile hükümet kanadı arasında karşılıklı suçlamalar yaşanması, rejimin kurumlar arası uyumunda ciddi bir erozyona işaret ediyor.

Siyasi analistler, savaşın siyasi maliyetine dikkat çekiyor. Netanyahu’nun koalisyon ortaklarının savaşın başında gösterdiği tam desteğin, hedeflere ulaşılamaması nedeniyle dağılmaya başladığı ifade ediliyor. Aşırı sağcı kanadın “daha sert askeri seçenekler” dayatmasına rağmen, ordunun İran’a karşı sınırlı hareket kabiliyeti, koalisyon içinde gerilimlere yol açıyor.

Bu noktada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu’ya verdiği diplomatik ve askeri desteğin perde arkası tartışılıyor. Bazı gözlemcilere göre, Trump’ın “maksimum baskı” söylemi İsrail’i daha risksiz bir bölgesel dengeyi bozmaya iterken, Netanyahu da iç politikada yaşadığı yargı krizi ve protestolardan sıyrılmak için savaşı bir kurtuluş stratejisi olarak kullandı. Ne var ki bu strateji, ne Beyaz Saray’ın hesaplarına ne de Tel Aviv’in askeri kapasitesine uygun bir zemine oturdu.

Alternatif Senaryolar ve İç Baskılar

Öte yandan, bazı İsrailli yorumcular Netanyahu’nun siyasi ömrünün henüz tamamen tükenmediğini savunuyor. Onlara göre, bölgedeki güvenlik tehditleri sürdükçe seçmenlerin kriz dönemlerinde “tecrübeli lider” tercihi yapması olası. Ayrıca, muhalefet blokunun da kendi iç bölünmüşlüğü nedeniyle alternatif bir çoğunluk oluşturamadığı belirtiliyor. Bu durum, İsrail’i bir süre daha “lideri zayıflamış ama rakibi de güçlenememiş” bir siyasi boşlukta bırakabilir.

Ancak sokaktaki protestoların büyüklüğü ve savaş dönüşü asker ailelerinin tepkileri, bu boşluğun rejimin uzun vadeli istikrarını tehdit ettiğini gösteriyor. Tesnim analizi, İsrail’in önümüzdeki dönemde üç seçenekle yüzleşebileceğini öne sürüyor: Ya Netanyahu koalisyonunu tazeleyerek kıl payı ayakta kalacak, ya erken seçime gidilecek ya da uzun süreli bir siyasi tıkanma yaşanacak. Her üç senaryo da işgal rejiminin Filistin meselesinde tek taraflı adım atma kapasitesini ciddi ölçüde sınırlayacak.