Siyonist İsrail'den Hizbullah itirafı: İHA’lara karşı çözüm yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail ordusu, Lübnan’daki savaşın en kritik zaaflarından birini resmen kabul etti. İsrail Ordu Radyosu’nun aktardığına göre, askerî bir toplantıda konuşan 282. Tugay Komutanı, “Hizbullah’ın insansız hava araçları (İHA) tehdidine karşı mutlaka bir çözüm bulmalıyız” ifadelerini kullandı.

Toplantıdaki diğer komutanlar ise mevcut ekipman yetersizliğini sert dille eleştirerek, “Hizbullah’ın İHA’ları karşısında yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok” görüşünde birleşti. Bu itiraflar, İsrail ordusunun yeterli teçhizata sahip olmadan Lübnan’a girdiğini gösteriyor. Oysa Rusya-Ukrayna savaşında İHA’ların oynadığı belirleyici rol aylardır tüm dünyada tartışılıyor ve İsrail’in bu tehdide hazırlıksız yakalanması için hiçbir mazereti bulunmuyor.

Tarih tekerrür ediyor: 2006’daki zafiyetin yeni versiyonu

İsrail ordusunun bugün İHA’lar karşısında çaresiz kalması, aslında 2006 Lübnan Savaşı’nda yaşanan zafiyetin güncellenmiş bir tekrarıdır. O dönemde Hizbullah’ın tanksavar füzeleri karşısında hazırlıksız yakalanan Merkava tankları büyük kayıplar vermişti. Bugün ise aynı senaryo gökyüzünde yaşanıyor: Düşük maliyetli, manevra kabiliyeti yüksek, tespit edilmesi zor İHA’lar, İsrail’in milyarlarca dolarlık hava savunma sistemlerini âdeta delik deşik ediyor. Hizbullah’ın bu alandaki kapasitesinin arkasında ise İran’ın teknolojik desteği bulunuyor. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tamer Bar, daha önce Hizbullah’ın İHA tehdidi karşısında yaşanan başarısızlık nedeniyle resmen azarlanmıştı. Ancak bu ceza, sorunu çözmeye yetmedi. ABD’nin İsrail’e sağladığı yıllık 3,8 milyar dolarlık askerî yardımın bu denli büyük bir savunma açığını kapatamaması, Washington’un sağladığı teçhizatın özellikle İHA savaşına uygun olmadığını gösteriyor.

Emperyalist silah pazarının çelişkisi: F-35’ler var, İHA savunması yok

Trump yönetiminin İsrail’e yönelik koşulsuz askerî desteği, somut saha gerçekleri karşısında ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Donald Trump, görev süresi boyunca İsrail’e F-35 hayalet uçakları başta olmak üzere son teknoloji silahların sevkiyatını hızlandırmıştı. Ancak bu pahalı ve karmaşık sistemler, ucuz ve kitlesel üretilebilen İHA’lara karşı etkisiz kalıyor. Rusya-Ukrayna savaşında binlerce İHA’nın tankları, bataryaları ve hatta sığınakları nasıl imha ettiğini gözlemleyen herhangi bir askerî stratejist, bu tehdide karşı elektronik harp sistemleri, lazer silahları ve yaygın dağıtılmış algılayıcı ağlarının gerektiğini bilir. Oysa İsrail, ABD’nin baskısı ve kendi stratejik öncelikleri nedeniyle yatırımlarını ağırlıklı olarak yüksek irtifa balistik füze tehdidine (İran’ın füze programına karşı) yöneltmiş, alçak irtifa İHA tehdidini ihmal etmiştir. Trump’ın savaş yanlısı tutumu, İsrail’i ‘her an İran’a saldırmaya hazır’ bir pozisyonda tutmaya çalışırken, Lübnan cephesinde Hizbullah gibi ‘vekil aktörlerin’ asimetrik silahlarının yarattığı tehdit adeta görmezden gelinmiştir. Bu, emperyalist politikaların en büyük kör noktalarından biridir: Düşmanı sadece kendi kategorileri içinde düşünüp, alanı daraltmak; oysa gerçek savaş alanı her zaman yaratıcı yıkımın sahnesidir.

ABD içinde yankılar ve İsrail’in ikilemi

İsrail ordusunun bu itirafları, Washington’da da yankı buluyor. Pentagon yetkilileri, ABD’nin kendisinin de hipersonik ve İHA tehditlerine karşı hazırlıksız olduğunu daha önce itiraf etmişti. Trump’ın Beyaz Saray’daki mirası, ABD ordusunun stoklarını tüketmiş, modernizasyonu geciktirmiş ve müttefiklerine de bu zaafları bulaştırmıştır. ABD Senatosu’nda bazı Demokratlar, İsrail’e sağlanan yardımın etkinliğinin denetlenmesi gerektiğini savunurken, emekli general ve stratejistler, Hizbullah’ın İHA kapasitesinin önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceği uyarısında bulunuyor. İsrail kamuoyunda iste hükümete yönelik eleştiriler yükseliyor: ‘Savaşa hazırlıksız girildi’ suçlamaları, 7 Ekim sonrasındaki güvenlik zaafiyeti tartışmalarıyla birleşiyor. Ancak Netanyahu hükümeti, Trump döneminde başlayan ve Biden döneminde de devam eden ‘tam destek’ siyaseti sayesinde bu eleştirileri şimdilik savuşturabiliyor. Asıl soru şu: Hizbullah’ın İHA’ları sadece askerî hedefleri vurmakla kalmayıp İsrail’in derinliklerindeki kritik altyapıya da sızabilecek kapasiteye ulaştığında, ne Washington ne Tel Aviv bu açığı kapatabilecektir?