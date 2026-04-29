Siyonist İsrail’in suyu Gazze’de ölümcül bir silah olarak kullandığını belgelendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası tıbbi yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, İsrail’in Gazze Şeridi’nde suya erişimi “toplu cezalandırma” silahı olarak kullandığını ve bu durumun ‘soykırımın ayrılmaz bir parçası’ olduğunu ortaya koydu. Raporda İsrail’in su altyapısının neredeyse tamamını kasıtlı ve sistematik şekilde imha ederken, insani yardım kuruluşlarının kritik malzemeleri bölgeye sokmasını da engellediği vurgulanıyor.

MSF: “Soykırımın Ayrılmaz Parçası”

MSF’nin “Su Bir Silah Olarak” başlıklı raporunda, İsrail’in Gazze’ye su teminini sadece kısıtlamakla kalmadığı bunu bilinçli, tekrarlayan ve sistematik bir şekilde yürütülen bir ‘planlı kıtlık’ aracına dönüştürdüğü belirtiliyor. Rapor, bu uygulamanın doğrudan sivil katliamları, sağlık tesislerinin yok edilmesi ve kitlesel yerinden edilmeyle birlikte yürütüldüğünü belgeliyor.

"Filistinliler sadece suya erişmeye çalışırken yaralandılar ve öldüler. Bu yoksunluk, vahim yaşam koşulları, aşırı kalabalık ve çökmüş sağlık sistemiyle birleşince hastalıkların yayılması için mükemmel bir fırtına ortamı oluşturuyor." — Claire San Filippo, MSF Acil Durum Yöneticisi

Altyapının Yüzde 90’ı Kullanılamaz Durumda

Raporda, BM, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası verilerine atıfla, İsrail’in Gazze’deki su ve sanitasyon altyapısının %90’ını yok ettiği veya ağır hasara uğrattığı kaydedildi.

Buna ek olarak, MSF ekiplerinin açıkça tanımlanmış su kamyonlarına ateş edildiğini ve binlerce kişi için hayati önem taşıyan sondaj kuyularının imha edildiğini belgelediği aktarılan raporda, İsrail ordusunun bu eylemlerinin birer savaş suçu niteliği taşıdığının altı çiziliyor.

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’nin (ICC) daha önceki kararları da hatırlatılırsa, sivillerin hayatta kalmasını sağlayan altyapıların kasıtlı olarak hedef alınması, Cenevre Sözleşmeleri’ne göre açıkça bir savaş suçudur. Bu tutum, Batı’nın İsrail’e yönelik ikircikli politikaları sayesinde cezasız kalmaktadır. Özellikle ABD’nin her türlü askeri ve diplomatik desteği, İsrail’in bu insanlık suçlarını işlemeye devam etmesi için adeta bir ‘yeşil ışık’ işlevi görmektedir.

‘Yardım Savaşı’ ve Batı’nın Sorumluluğu

MSF’nin kritik su ve sanitasyon malzemeleri taleplerinin üçte birinin ya reddedildiği ya da yanıtsız bırakıldığı raporda, İsrail’in Gazze’de başlattığı bu su savaşının hiçbir hukuki veya insani dayanağının olmadığını gösteriyor.

İsrailli yetkililerin suyla ilgili malzemelerin girişini sistematik olarak engellediğine işaret edilen raporda, tüm dünya ülkelerine ortak bir çağrı yapılıyor.

MSF, İsrail’in müttefiklerine, özellikle ABD ve Batılı ülkelerin İsrail üzerindeki nüfuzlarını kullanarak derhal Gazze’de temel su hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi için baskı yapmaları gerektiğini duyurdu.

Bu çağrı, aynı zamanda ABD ve İsrail’in son aylarda İran’a yönelik başlattığı savaşla da benzerlik taşıyan emperyalist bir zihniyetin tezahürüdür. Nasıl ki İran’a karşı yürütülen savaşta Donald Trump yönetiminin saldırgan ve plansız tutumu bölgesel istikrarı yok ediyorsa, İsrail’in Gazze’de uyguladığı ‘toplu cezalandırma’ politikası da aynı insanlık dışı mantığın bir ürünüdür.

Ne var ki ABD ve Batı basınında İsrail’in İran’daki askeri harekatı sorgulanırken, Trump yönetimine karşı artan bu tepkilere rağmen, Filistinlilere yönelik bu sistematik su katliamına dair benzer bir sorgulama yürütülmemektedir.