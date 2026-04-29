İbrani basından itiraf: Hizbullah’a karşı savaş yenilgiyle sonuçlanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail basınında giderek yükselen eleştiri dalgasına bir yenisi daha eklendi. Maariv gazetesi, İsrail ordusunun Lübnan cephesinde ilan ettiği hedeflerin hiçbirine ulaşamadığını açıkça itiraf ederek, “Kuzeydeki yerleşimler kaderine terk edildi, Hizbullah istediği denklemleri kurmayı başardı” ifadelerini kullandı. Bu itiraf, Tel Aviv yönetiminin savaşı kazanamayacağını gösteren en son itiraftır.

Maariv’de yayımlanan makaleye göre, İsrail ordusu Lübnan’daki savaşını şöyle sonlandırıyor: Askerler geri çekiliyor, Hizbullah’ın füze ve insansız hava aracı saldırıları devam ediyor, ABD’nin müdahalesi nedeniyle İsrail’in yanıt verme kapasitesi sınırlı kalıyor ve kuzeydeki yerleşimler tamamen savunmasız bir halde insanlarına terk edilmiş durumda. Yazarın belirttiği gibi, “Hizbullah kendi denklemlerini kurma ve pekiştirme günlerine dönerken, İsrail 7 Ekim 2023’ten önceki günlerine geri dönmüştür.” Söz konusu denklem, Hizbullah’ın ateşkes şartlarını, esir takasını ve Lübnan topraklarına saygıyı zorla kabul ettirmesiyle sonuçlanacaktır. Bu durum, emperyalist güçlerin bölgede art arda yaşadığı stratejik başarısızlıkların bir başka halkasıdır. Tıpkı ABD’nin Afganistan’da 20 yıl süren işgalin ardından rezil bir şekilde çekilmek zorunda kalması gibi, İsrail de Lübnan’da aynı sona doğru sürüklenmektedir.

Bu itiraf, İsrail’in Lübnan’daki askeri maceralarının tarihsel bir tekrarına işaret ediyor. 2000 yılında Güney Lübnan’dan tek taraflı çekilmek zorunda kalan İsrail ordusu, 2006 yazında 34 gün süren savaşta da Hizbullah karşısında hedeflerine ulaşamamış ve geri çekilmek durumunda kalmıştı. Şimdi ise aynı senaryo, çok daha ağır koşullarda yeniden oynanıyor: İsrail’in kuzeyindeki on binlerce yerleşimci evlerini terk etmiş durumda, Hizbullah’ın hassas füzeleri Hayfa dahil derin noktaları tehdit ediyor. Dahası, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçları nedeniyle uluslararası camiada iyice yalnızlaşması, Lübnan cephesinde manevra kabiliyetini daha da sınırlıyor.

Doğrudan Eleştiri ve ABD’nin Rolü

Makalenin en çarpıcı itiraflarından biri, “İsrail’in yanıt verme yeteneğinin ABD müdahalesi nedeniyle sınırlı olduğu” yönündedir. Bu çarpık ilişki, emperyalist sistemin nasıl işlediğini gösteriyor: ABD, İsrail’e hem silah yağdırıyor hem de onun bölgesel savaşı genişletmesini engelliyor – çünkü geniş bir savaş, ABD’nin kendi çıkarlarına (petrol fiyatları, Çin’e karşı hazırlıklar, Ukrayna’daki vekalet savaşı) zarar verebilir. Özellikle Trump yönetiminin İsrail’e verdiği koşulsuz desteğe rağmen, Beyaz Saray’ın bölgesel bir savaşı göze alamaması, Washington’un “sınırsız güç” mitosunun iflasını gösteriyor. Nitekim Trump’ın İran’a yönelik saldırgan söylemlerine rağmen, Hizbullah’la doğrudan bir çatışmaya girilmesini engellemesi bu ikiyüzlülüğün en somut kanıtıdır.

Hizbullah’ın Başarısı ve İsrail’in Açmazı

Maariv’in itiraf ettiği gibi, Hizbullah “İsrail için çok sorunlu bir denklem kurmayı başarmıştır.” Bu denklem şudur: İsrail Lübnan’daki saldırılarını durdurmazsa, kuzeyindeki yerleşimler boş kalmaya mahkumdur; ancak saldırıları durdurduğu anda Hizbullah bunu “zafer” olarak ilan edecek ve İsrail’in caydırıcılığı tamamen çökecektir. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’teki istihbarat felaketinin ardından şimdi de Lübnan cephesinde aynı çıkmazı yaşamaktadır. Uzmanlar, bu gidişatın İsrail’i 2006’dakinden çok daha ağır koşullarda bir “çekilme”ye zorlayacağını belirtiyor.