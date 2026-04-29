Trump'ın savaş stratejisi: İran yıllık 100 milyar dolarlık yeni gelir kapısı kazandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik kontrolü, 40 gün süren ABD-İsrail savaşının ardından imzalanan ateşkesle birlikte yalnızca askeri bir gerçeklik olmaktan çıkmış, küresel ekonomiye milyarlarca dolarlık fatura kesebilen kalıcı bir koz haline gelmiştir. PressTV’nin kapsamlı analizine göre, boğazın coğrafi konumu ve İran’ın asimetrik harp doktrini, Washington’ın “sınırsız güç” iddialarını boşa çıkararak bölgedeki denklemleri kökünden değiştirmiştir.

Askeri Üstünlük Değil, Coğrafi Kader: Hürmüz’ün Değişmeyen Denklemi

Ortadoğu’nun kalbinde, en dar noktası sadece 39 kilometre genişliğindeki bu su yolunda aslında savaş kazanılmaz; sadece kaybedilir. Analiz, ABD’nin süper güç olmasının, bir savaş gemisinin hızının ya da bir füzenin menzilinin, coğrafyanın değişmez gerçekliğini asla aşamayacağını gösteriyor. İran’ın kuzey kıyısı boyunca uzanan 1.600 kilometrelik sahili ve Hürmüz, Larak, Ebu Musa ve Tunb adaları, bu daracık su yolunda devriye gezen her geminin adeta bir “balık tankı” içinde olduğunu kanıtlıyor. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre tüm su yolunun İran karasularının 24 deniz mili içinde kalması, Tahran’a sadece geçişi düzenleme değil, aynı zamanda her geçişten pay alma hakkı tanıyor.

Savaşın Yıkıcı Faturası: 1.290 Gemi Rehin, Piyasalar Çöktü

Savaşın başlamasıyla birlikte, normalde günlük 130 ila 140 geminin geçtiği bu can damarı, neredeyse tamamen durdu. Detaylı gemi takip verileri, 19 Mart 2026 itibarıyla Basra Körfezi içinde 1.290 yabancı bayraklı yük ve tanker gemisinin mahsur kaldığını gösteriyor. Bu devasa filo, 283 ham petrol tankeri ve toplamda 172 milyon varil petrol taşıyan 187 dolu tankeri barındırıyor. Sonuçları tahmin edilebilirdi: Küresel petrol fiyatlarındaki şok, 2022’deki Ukrayna krizini bile geride bıraktı; Süper Tanker (VLCC) günlük kiralamaları normalin 4 katını aşarak 400.000 doların üzerine çıktı. Sigorta şirketleri “mücbir sebep” ilan ederek tazminat ödemeyi reddetti; dünya ticareti adeta nefesini tuttu.

Ekonomik Savaşın Yeni Cephesi: “Gişe Devrimi” ve Çin Yuan’ı

İran, savaşın bitişiyle birlikte işgalci bir güç olarak değil, egemen bir devlet olarak hareket etti. Yeni stratejinin temel taşı, boğazda varil başına 1 dolarlık geçiş ücreti uygulaması. Analiz, bu sistemin potansiyel yıllık gelirinin 70 ila 100 milyar dolar arasında olduğunu hesaplıyor. Bu, İran’ın 2024’teki 46,7 milyar dolarlık petrol ihracat gelirinin neredeyse iki katına eşdeğer. Daha da önemlisi, İran bu sistemi Çin yuanı, Rus rublesi ve kripto paralarla işleterek, ABD dolarına olan bağımlılığı kırmayı hedefliyor. Bu hamle, tıpkı Süveyş Kanalı’nın Mısır ekonomisi için ne ifade ettiğine benzer şekilde, Tahran’ın “petrol satmadan” da büyük bir gelir kapısı yaratmasının yolunu açıyor.

Gıda ve Gübre Krizi: Boğaz Sadece Petrol Değil

Analizin en çarpıcı kısımlarından biri, boğazın sadece enerji değil, aynı zamanda gıda güvenliği için de hayati önem taşıdığı. İran, dünyanın en büyük üre (azotlu gübre) kaynağı konumunda boğazın kapanması, küresel gübre fiyatlarını hemen yüzde 25-30 oranında artırdı. Bu, Hindistan, Brezilya, Pakistan ve Bangladeş gibi büyük tarım ülkeleri için doğrudan bir felaket anlamına geliyor: Buğday ve pirinç fiyatları yükseliyor, dünya yeniden bir gıda krizinin eşiğine geliyor. Bu bakımdan Hürmüz, enerji ve gıda arzını aynı anda rehin alan eşsiz bir stratejik konumdur.

Asimetrik Deha: 20.000 Dolarlık Dron’a 4 Milyon Dolarlık Cevap

Bu stratejik üstünlüğün askeri ayağı ise inanılmaz bir maliyet-etkinlik üzerine kurulu. İran’ın Şahid-136 hayalet uçağı (kamikaze dron) sadece 20.000 dolar gibi düşük bir maliyete üretiliyor. Oysa ki, onu düşürmek için kullanılan Amerikan SM-6 füzesinin bedeli tam 4 milyon dolar. Analizin vurguladığı gibi, İran, “Gerçek Vaad 1, 2 ve 3” operasyonlarında, teknolojik olarak üstün Aegis savunma sistemlerini aşırı sayıda dronla boğdu. Bir milyar dolarlık bir muhribi devre dışı bırakmak için yüzlerce 20.000 dolarlık dron yeterli. Üstelik İran’ın elinde boğazın tüm genişliğine dakikalar içinde mayın döşeyebilecek Fecr-5 roketleri var. Bu mayınları temizlemek, bir koalisyon donanmasının en az 6 ay boyunca tehlikeli, yavaş ve maliyetli bir operasyon yapmasını gerektirirken, İran’ın bu süreçteki kaybı yok denecek kadar az.

Zaferin Tescili ve Restleşme

Savaşın bilançosu tartışmasızdır. ABD’li Senatör Chris Murphy’nin çarpıcı tespiti, “Trump, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü İran’a teslim etti” şeklinde olmuştur. Gerçekten de ABD’nin savaş boyunca boğazı gemi trafiğine açamaması, en güçlü donanmanın bir kara mayını veya 20.000 dolarlık bir dron karşısında ne kadar çaresiz kalabileceğini gösterdi. Bu süreç, Beyaz Saray’daki “dalkavukluk kültürünün” ve Trump yönetimindeki plansız savaş politikasının ne kadar büyük bir stratejik hezimetle sonuçlandığının da kanıtıdır. ABD’nin emperyalist çıkarları adına başlattığı bu macera, İran’a bölgesel bir hegemon olma yolunda altın bir fırsat sunmuştur.