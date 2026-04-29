Amnesty International: Yemen'e sessiz kalmak Minab saldırısına zemin hazırladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), ABD’nin geçen yıl Yemen’in Saada kentinde düzenlediği ve çoğunluğu Afrikalı göçmen 120’den fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına yol açan hava saldırısına ilişkin dosyayı yeniden açtı. Örgüt, saldırının birinci yıl dönümünde yayımladığı raporda, “Bugüne kadar ne hesap verebilirlik sağlandı ne de mağdurlara tazminat ödendi” açıklamasında bulundu.

Saada katliamı: 28 Nisan 2025’te neler oldu?

Amnesty International’ın raporuna göre, ABD güçleri 28 Nisan 2025 tarihinde Yemen’in kuzeybatısındaki Saada kentinde Afrikalı göçmenlerin kaldığı bir merkezi hedef aldı. Saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Örgüt, bu ay içinde saldırıdan kurtulan 6 kişiyle görüştüğünü ve yaşanan insani trajedinin ayrıntılarına ulaştığını belirtti.

Raporda, “Bir yıl geçti, ancak mağdurlar hâlâ fiziksel ve psikolojik yaralarını sarmaya çalışıyor. Adalet bir yana, temel bilgilere bile erişimleri yok” denildi.

Minab’daki okul katliamıyla bağlantılı suç örüntüsü

Amnesty International, raporunda ABD’nin sadece Yemen’de değil, İran’da da benzer bir savaş suçu işlediğine dikkat çekti. Örgüt, “ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı 40 günlük savaş sırasında, 28 Şubat 2026’da ABD güçleri tarafından Minab kentindeki bir ilkokulun vurulması sonucu 168 kişi, bunlardan 110’u çocuk olmak üzere hayatını kaybetti” hatırlatmasını yaptı.

Raporda her iki saldırının da “ABD’nin sivil hedefleri vurma konusundaki sistematik ve cezasız kalan örüntüsünün” bir parçası olduğu vurgulandı.

Trump yönetiminin ‘sivil koruma’ mekanizmalarını çökertmesi

Amnesty International’ın ABD şubesi direktörü Nadia Dhar, yaptığı açıklamada “Trump yönetimi, ABD’nin yurt dışındaki askeri operasyonlarında sivillerin zarar görmesini engellemek için oluşturulmuş mekanizmaları sistematik olarak ortadan kaldırdı” dedi. Dhar, “Saada’daki göçmen merkezinin vurulmasıyla Minab’daki okul katliamı arasında doğrudan bir bağlantı var. Bu, sivil koruma önlemlerinin kaldırılmasının doğrudan ve öngörülebilir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Amnesty’nin araştırma direktörü Erika Guevara Rosas ise “Trump döneminde ABD, uluslararası insancıl hukuku hiçe sayan bir yaklaşım benimsedi. Ne Yemen’deki göçmen merkezinin vurulması ne de İran’daki okul saldırısı ‘hata’ydı. Bunlar, sistemli bir cezasızlık politikasının ürünüdür” dedi.

ABD içinden yükselen eleştiriler: “Bu bir savaş suçudur”

Amnesty International’ın bu raporu, ABD içinde de yankı buldu. Demokrat Partili kongre üyeleri, “Trump yönetiminin sivil ölümlerini önemsemeyen yaklaşımı” nedeniyle Beyaz Saray’ı sert bir dille eleştirirken, eski Dışişleri Bakanlığı yetkilileri “ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayan bu politikalarının ülkenin itibarını onarılamaz şekilde zedelediğini” belirtti.

New York ve Washington’da düzenlenen protestolarda binlerce kişi “Savaş suçlarına sessiz kalmayacağız” ve “Yemen, İran, Filistin: İşgal ve katliam durmalı” sloganları attı. Eski istihbarat yetkilileri, Trump’ın İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin bu tür katliamları teşvik ettiğini vurgularken, barış örgütleri “ABD yönetiminin resmi bir savaş suçlusu gibi hareket ettiğini” savundu.

Tarihsel bağlam: ABD’nin sivil katliamlarındaki istikrar

Amnesty International’ın raporu, ABD’nin geçmişteki sivil katliamlarına da atıfta bulundu. Raporda, 1991’de Bağdat’taki El-Amiriye sığınağının vurulması, 2015’te Afganistan’daki Kunduz hastanesinin bombalanması ve 2021’de Kabil’de bir ailenin dron saldırısında öldürülmesi gibi vakalar hatırlatıldı. Ancak bugün farklı olan şey, Trump yönetiminin bu katliamları “soruşturma” bahanesiyle örtbas ederken, geçmiş yönetimlerin en azından sorumluluk kabul etme erdemini göstermesiydi.

Trump’ın iç politikadaki sıkışmışlığı: “Ya hesap verecekler ya da yalnız kalacaklar”

Başkan Trump’ın savaş yanlısı açıklamaları ve İsrail’e koşulsuz desteği, kendi tabanında da yankı bulmamaya başladı. Amnesty’nin raporunun ardından sosyal medyada “Trump savaş suçlusu” etiketi trend konusu olurken, Fox News gibi daha önce Trump yanlısı yayın kuruluşları bile “Sivil hedeflerin vurulmasının açıklanması gerektiğini” dile getirmeye başladı.