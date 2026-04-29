Rusya BM’de ‘çocuk katliamı’ dosyasını açıyor: 168 çocuğun katili ABD’den hesap sorulacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşta hayatını kaybeden yüzlerce İranlı çocuğun dosyasını Birleşmiş Milletler’e taşıyor. Aleksandr Alimov, BM'nin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Vanessa Fraser ile yapacağı görüşmede, “Minab’daki ilkokul katliamı başta olmak üzere tüm çocuk ölümlerini” gündeme getireceklerini duyurdu.

“Bu çocuklar sadece rakam değil”

Alimov, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. Minab’daki Şecere-i Tayyibe Kız Okulu’na düzenlenen saldırıda 165 öğrenci ve 14 öğretmen şehit oldu” dedi. Rus diplomat, bu çocukların sadece istatistik olmadığını, uluslararası hukukun ve insanlığın ortak vicdanının birer yarası olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce de benzer bir açıklama yaparak Batı medyasının İran’daki çocuk ölümlerine sessiz kaldığını belirtmişti. Sözcü Mariya Zaharova, “Dünyada çocuklar artık ‘korunması gerekenler’ ve ‘şiddet uygulanması meşru görülenler’ olarak ikiye ayrılıyor” diyerek bu durumu “dehşet verici” olarak nitelendirmişti.

Uluslararası toplum neden sessiz?

Rus yetkililere göre, ABD ve İsrail’in İran’da işlediği savaş suçlarına karşı uluslararası toplumun sessizliği, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere küresel kurumların yapısal bir çürümesine işaret ediyor. BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin veto yetkisi nedeniyle İsrail aleyhinde henüz tek bir karar alamazken, İnsan Hakları Konseyi ise Batılı ülkelerin baskısıyla İran’ı hedef alan bildiriler yayımlıyor.

Uzmanlara göre bu durum, emperyalist güçlerin uluslararası hukuku araçsallaştırdığının açık bir göstergesidir. 1980’lerde Güney Afrika’daki apartheid rejimine göz yuman Batı, bugün de benzer bir ikiyüzlülükle İsrail’in suçlarını görmezden gelmektedir. Filistinli çocukların ölümüne sessiz kalan kurumların, İranlı çocuklar için ses çıkarması beklenemezdi.

Minab katliamı: 40 günlük savaşın en kanlı sahnesi

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı 40 günlük savaşın en ağır sivil kaybı, 28 Şubat 2026’da Minab kentinde yaşandı. ABD yapımı bir Tomahawk füzesinin Şecere-i Tayyibe İlkokulu’nu vurması sonucu 110’u çocuk olmak üzere 168 sivil hayatını kaybetti. Pentagon, iki ayı aşkın süredir “soruşturma” bahanesiyle katliamı örtbas ederken, ne sorumluları açıkladı ne de mağdurlara tazminat ödedi.

Uluslararası Af Örgütü’nün (Amnesty International) geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir raporda, benzer bir savaş suçunun bir yıl önce Yemen’in Saada kentinde de işlendiği ve 120’den fazla Afrikalı göçmenin öldürüldüğü hatırlatılmıştı. Raporda, “Trump yönetimi, ABD’nin yurt dışındaki operasyonlarında sivil zararını azaltmak için oluşturulmuş mekanizmaları sistematik olarak ortadan kaldırdı” denilmişti.

Trump’ın savaş yanlısı tutumu ve ABD içindeki yankıları

Başkan Donald Trump, İran’a yönelik “Tahran havaya uçurulmalı” çağrıları ve İsrail’e verdiği koşulsuz destekle savaşın en büyük taraftarı oldu. Ancak bu tutum, kendi ülkesinde de büyüyen bir muhalefetle karşı karşıya. Demokratlar, Trump’ın “sorumluluktan kaçan” bir savaş suçlusu gibi davrandığını belirtirken, barış örgütleri New York’tan Los Angeles’a “Çocukları öldüren savaşa hayır” sloganlarıyla sokaklara döküldü.

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson bile “Trump’ı desteklediğim için pişmanım” diyerek pişmanlığını dile getirirken, Beyaz Saray’ın Ortadoğu politikaları artık kendi medyasında bile sorgulanıyor.

BM’nin çocuk koruma mekanizmaları işliyor mu?

Rusya’nın girişimi, BM’nin çocuk koruma mekanizmalarını da test ediyor. Vanessa Fraser, Ekim 2025’te BM Genel Sekreteri tarafından “Silahlı Çatışmalarda Çocuklar Özel Temsilcisi” olarak atanmış deneyimli bir Malta diplomatı. Fraser daha önce Suriye’de mayın sorunu ve Ukrayna’da çocuk kaçırma iddialarıyla ilgilenmişti.

Ancak eleştirmenler, BM’nin bu konudaki sicilinin pek parlak olmadığını hatırlatıyor. 2018‘de bir BM raporu, Yemen’deki Suudi koalisyonunun çocukları hedef aldığını belgelemiş, ancak ABD’nin veto tehdidi nedeniyle hiçbir yaptırım uygulanamamıştı. Bugün de benzer bir senaryonun İran için geçerli olmasından endişe ediliyor.