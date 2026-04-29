Haaretz, Maariv ve Yedioth Aharonoth’tan peş peşe itiraflar: Hizbullah'ın İHA'larına çözüm yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a karşı yürüttüğü çatışmalarda yeni bir gerçekle yüzleşiyor: Fiber optik kabloyla kontrol edilen, elektronik savaş sistemlerinden etkilenmeyen ve üretimi son derece düşük maliyetli İHA’lar, Tel Aviv yönetiminin en büyük kabusu haline geldi. İbrani basını, “Bu İHA’ları durdurmanın yolu yok” itirafında bulunurken, Hizbullah’ın bu teknolojik atılımının İsrail’in askeri üstünlük mitini paramparça ettiğini yazdı.

Haaretz: “Ev yıkımı işe yaramıyor, askerlerimiz ölüyor”

Haaretz gazetesi, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, “İsrail ordusunun Hizbullah’ın İHA’larına karşı hiçbir çözümü yok. Güney Lübnan’da evleri yıkmaya odaklanmak, askerlerimizin riskini daha da artırıyor” ifadelerine yer verdi. Gazete, Hizbullah’ın bu silahlarla İsrail mevzilerini vurmaya devam ettiğini ve ordunun etkili bir karşı koyma yöntemi geliştiremediğini belirtti.

Yedioth Aharonoth: “Bu bir şok etkisi yarattı”

İsrail’in en büyük gazetelerinden Yedioth Aharonoth ise manşetinden itiraf etti: “Güney Lübnan’daki çatışmalar, Hizbullah’ın ağır füzelerin yerine etkili bir alternatif olarak giderek daha fazla ucuz İHA kullanmasıyla İsrail için şok edici bir dönüşüme sahne oluyor.”

Gazetenin teknik analizine göre Hizbullah’ın kullandığı İHA’lar, yerel atölyelerde kamera ve patlayıcı eklenerek üretiliyor. En kritik özellikleri ise yaklaşık 10 kilometrelik fiber optik kabloyla kontrol edilmeleri. Bu sayede İsrail’in gelişmiş elektronik harp sistemleri (GPS karıştırma, sinyal kesme vb.) bu İHA’ları ne tespit edebiliyor ne de etkisiz hale getirebiliyor. Pilot, İHA’yı bir kamera ekranından doğrudan yönetiyor ve sinyal kesilmesi gibi bir risk bulunmuyor.

Gazete, “Hizbullah bu İHA’ları neredeyse tam bir hareket özgürlüğü içinde kullanıyor. Askerlerimiz bazen bu İHA’ları düşürmek için doğrudan ateş açmak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı. Daha da çarpıcı olanı ise İsrail istihbaratının başlangıçta bu İHA’ların menzilini sadece 2 kilometre olarak tahmin etmesi, ancak sahadaki çatışmaların gerçek menzilin 10 kilometrenin üzerinde olduğunu göstermesi.

Maariv: “Yüzlerce İHA, elektronik savaş sistemlerimizi işe yaramaz hale getirdi”

Maariv gazetesi de konuya ilişkin haberinde, “Çatışmalar, Hizbullah’ın telsiz veya uydu bağlantısı yerine fiber optik kullanan yüzlerce bombalı İHA kullandığı yeni bir meydan okumayı ortaya çıkardı. Bu silahların durdurulması son derece zor ve birçok İsrail askerinin ölümüne yol açtı” dedi. Gazete, ordunun artık bu tehdide karşı “teknik çözümler” geliştirmek zorunda olduğunu, ancak şu an için somut bir adım bulunmadığını ekledi.

ABD-İsrail teknoloji üstünlüğü miti çöküyor

İsrail ordusu, kurulduğu günden bu yana “teknoloji ve istihbaratta rakipsiz” olduğu iddiasıyla caydırıcılığını inşa etmişti. ABD’nin sağladığı en son nesil elektronik harp sistemleri, F-35’ler ve istihbarat paylaşımı, bu iddianın temel taşlarıydı. Ancak Hizbullah’ın geliştirdiği bu düşük teknolojili, düşük maliyetli ama yüksek etkili çözüm, İsrail’in onlarca yıllık askeri doktrinini sorgulatıyor.

Uzmanlara göre bu durum, teknolojiye aşırı güvenen emperyalist orduların en büyük zaafını gösteriyor. Tıpkı Vietnam’da ABD’nin mayın ve tuzaklara, Afganistan’da Sovyetlerin gerilla taktiklerine karşı kaybetmesi gibi, İsrail de bugün Hizbullah’ın asimetrik savaş araçları karşısında çaresiz kalıyor.

Ateşkes ihlallerinin perde arkası: İsrail can kaybını gizliyor

Batılı basın kuruluşları, İsrail’in ateşkes ihlallerini “Hizbullah’ın provokasyonlarına yanıt” olarak sunmaya çalışsa da İbrani basının kendi itirafları bambaşka bir tablo çiziyor. Yedioth Aharonoth’un haberinde belirtildiği gibi, Hizbullah ateşkes sonrasında da İHA saldırılarına devam ediyor çünkü İsrail, ateşkesin kendisine tanıdığı “güney Lübnan’da operasyon yapma” iznini bahane ederek evleri havaya uçurmayı sürdürüyor. Hizbullah ise bu ihlallere karşı en etkili silahı olan fiber optik İHA’larla misilleme yapıyor.

İsrail ordusu, askeri sansür nedeniyle gerçek zayiat rakamlarını gizlerken, Maariv’in “birçok asker öldü” ifadesi dahi işgal ordusunun ne kadar kan kaybettiğini ele veriyor.

Trump’ın İsrail’e koşulsuz desteği işe yaramıyor

Başkan Trump’ın Tel Aviv yönetimine verdiği koşulsuz siyasi ve askeri destek, Hizbullah’ın bu İHA’larını durdurmaya yetmiyor. Beyaz Saray’dan sağlanan en gelişmiş elektronik harp sistemleri bile fiber optik kabloyla çalışan bu İHA’ları tespit edemiyor. Uzmanlar, bunun ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki stratejik başarısızlığının bir başka tezahürü olduğunu belirtiyor.

ABD içinde ise giderek büyüyen bir kesim, “İsrail’e yapılan askeri yardımların sorgulanması” gerektiğini savunuyor. Demokratlar, “Bu yardımlar Ortadoğu’da barışı değil, savaşı besliyor” derken, sivil toplum kuruluşları “Silahlanmaya harcanan milyarlarca dolar artık durmalı” çağrısı yapıyor.