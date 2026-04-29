ABD-İsrail’in İran’a açtığı savaş Pentagon’un cephaneliğini tüketti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş, sadece siyasi ve stratejik bir yenilgiye yol açmakla kalmadı; aynı zamanda ABD ordusunun caydırıcılık kabiliyetini ciddi şekilde zayıflattı. Rus haber ajansı Ria Novosti’nin analizine göre Pentagon, savaş sırasında tükenen füze stoklarını yenilemek için 2027 mali yılı bütçesinden 3 milyar dolarlık dev bir talep oluşturdu.

39 günde binlerce füze: Tarihin en yoğun tüketimi

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nin (CSIS) analizine göre, ABD ve İsrail’in İran’a karşı açtığı savaşın sadece 39 gününde ABD ordusu binlerce seyir füzesi, önleme füzesi ve gelişmiş angajman sistemi kullandı. Bu miktar, Pentagon’un ilk tahminlerinin çok üzerinde gerçekleşti. Savaşta en çok tükenen sistemler arasında Tomahawk seyir füzeleri, Patriot önleme füzeleri, THAAD sistemleri ile SM-3 ve SM-6 füzeleri yer aldı.

2027 için 32 kat artış: 388 füzelik dev sipariş

ABD ordusunun 2027 mali yılı için sunduğu talebe göre, 388 adet Tomahawk ve SM-6 füzesi satın alınması planlanıyor. Bu talebin toplam değeri 2.7 milyar dolar. Bir önceki yıl (2026) aynı kalem için ayrılan bütçe sadece 82.4 milyon dolardı. Bu, yıllık bazda tam 32 katlık bir artış anlamına geliyor.

Savaşın maliyeti: Tek bir füze 28.7 milyon dolar

CSIS’in verdiği rakamlara göre, ABD ordusunun İran’a karşı savaşta kullandığı ve şimdi de stoklarını yenilemeye çalıştığı füzelerin birim maliyetleri şöyle:

Bir Tomahawk seyir füzesi: Yaklaşık 2.6 milyon dolar

Bir SM-6 füzesi: Yaklaşık 5.3 milyon dolar

Bir Patriot önleme füzesi: Yaklaşık 3.9 milyon dolar

Bir THAAD sistemi: Yaklaşık 15.5 milyon dolar

Bir SM-3 füzesi: Yaklaşık 28.7 milyon dolar

Uzmanlara göre bu rakamlar, ABD emperyalizminin İran gibi bir “direniş ülkesine” karşı açtığı savaşın ne kadar kaynak tüketici olduğunu göstermesi açısından çarpıcıdır. Oysa Beyaz Saray, savaş öncesinde “hızlı ve ezici zafer” propagandası yapıyordu.

Caydırıcılık efsanesi çöktü

CSIS analizinde dikkat çeken bir başka nokta ise şu: ABD ordusunun kullandığı bu sistemler, aslında tek bir operasyon sahası için değil, çok daha geniş senaryolarda “stratejik varlıklar” olarak tasarlanmıştı. İran karşısında bu kadar hızlı tükenmeleri, ABD’nin caydırıcılık kabiliyetinin ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdi.

Tarihsel olarak bakıldığında, ABD daha önce de Vietnam’da, Irak’ta ve Afganistan’da benzer şekilde cephaneliklerini tüketmiş ve geri çekilmek zorunda kalmıştı. Ancak İran vakasında farklı olan şey, ABD’nin en gelişmiş füze sistemlerini (THAAD, SM-3, SM-6 gibi) kullanmasına rağmen hedefine ulaşamaması ve ardından stoklarını yenilemek için dev bir bütçe talebine mecbur kalmasıdır.

Trump’ın savaş yanlısı tutumunun faturası: Milyarlarca dolar ve caydırıcılık kaybı

Başkan Trump’ın İsrail’e verdiği koşulsuz destek ve “Tahran vurulmalı” türündeki savaş çağrıları, ABD ordusunu bu noktaya getiren temel etkenlerin başında geliyor. Ancak Beyaz Saray’ın bu politikası ABD içinde de büyük bir muhalefetle karşı karşıya. Demokratlar, savunma bütçesindeki bu dev artışı “savaş suçlarının finansmanı” olarak nitelerken, barış yanlısı sivil toplum kuruluşları “Silahlanmaya değil, sağlığa ve eğitime bütçe” sloganlarıyla protesto gösterileri düzenliyor.