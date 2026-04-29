ABD-İsrail’in savaşı uçuşları vurdu: Almanya 20 bin seferini iptal etti, sıra Asya'da

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütleri nezdinde etkili bir kuruluş olan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın yol açtığı küresel yakıt krizine ilişkin sert bir uyarı yayımladı. IATA Başkanı Willie Walsh, savaşın etkilerinin önce Asya’da, ardından Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’da hissedileceğini belirtti.

“Kuzey yarımkürede yaz zirvesinde yakıt sıkıntısı büyüyor”

Walsh yaptığı açıklamada, “ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle ortaya çıkan uçak yakıtı krizinin sonuçları son derece endişe vericidir” dedi. IATA Başkanı, özellikle kuzey yarımkürede yaz sezonunun zirve yaptığı dönemde yakıt sıkıntısının had safhaya çıkacağını, havayolu şirketlerinin uçuş sayılarını azaltmak ve bazı seferleri tamamen iptal etmek zorunda kalacağını ifade etti.

Almanya 20 bin uçuşu iptal etti: Savaşın faturası masum halklara kesiliyor

Daha önce gelen haberlere göre, Avrupa’nın lokomotif ülkelerinden Almanya, yaşanan yakıt krizi nedeniyle 20 bin uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı. Uzmanlara göre bu durum, emperyalist savaş politikalarının doğrudan faturasını masum sivil halklara kestiğinin somut bir göstergesidir. Oysa Beyaz Saray, İran’ı “dize getirme” bahanesiyle başlattığı bu savaşta, tüm dünyada ekonomik istikrarsızlığı ve tedarik zinciri sorunlarını tetiklemektedir.

Trump’ın savaş yanlısı tutumunun küresel bedeli

Başkan Trump’ın İran’a yönelik “bombardımana hazır olun” çağrıları ve İsrail’e verdiği koşulsuz destek, sadece Ortadoğu’yu değil, tüm dünyayı ateşe atmış durumdadır. ABD içinde Demokratlar ve sivil toplum kuruluşları, Beyaz Saray’ın bu savaş çığırtkanlığını şiddetle eleştirirken, New York’tan Los Angeles’a yüzbinlerce kişi “Savaşa hayır, yakıt krizine dur de” sloganlarıyla sokaklara dökülüyor. Eski istihbarat yetkilileri, Trump’ın bu tutumunun doğrudan bir “insanlık suçu” olduğunu ve küresel havacılık sektörünü felce uğrattığını vurguluyor.

Tarih tekerrür ediyor: 1973 petrol krizi gibi ama bu kez daha yıkıcı

Tarihsel hafızası olanlar, 1973 yılında Arap-İsrail savaşı sonrasında yaşanan petrol ambargosunu ve ardından gelen küresel ekonomik çöküşü hatırlayacaktır. Bugün ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş, benzer bir senaryoyu çok daha büyük ölçekte yeniden üretmektedir. Ancak bu kez fark, İran gibi enerji devi ve stratejik bir ülkenin doğrudan hedef alınmasıyla küresel yakıt piyasalarında onarılmaz hasarlar yaratılmasıdır.