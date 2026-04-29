Politico: İran’a karşı savaş, NATO’nun savunma zafiyetini ortaya çıkardı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: NATO’nun en büyük askeri gücü olan ABD, İran’a karşı başlattığı savaşta hedeflerine ulaşamadı. Amerikan yayın kuruluşu Politico’nun analizine göre, Beyaz Saray’ın Tahran yönetimine karşı aldığı yenilgi, aslında tüm Kuzey Atlantik İttifakı’nın savunma zafiyetlerini gözler önüne serdi.

ABD ve İsrail’in “birkaç günde yıkma” hayali suya düştü

ABD ve İsrail, İran’a karşı başlattıkları ortak savaşta Tahran yönetimini birkaç gün içinde çökertmeyi planlıyordu. Ancak saldırganlar, bu hesaplarında yanıldı. Washington’ın yenilgisi, sadece Beyaz Saray için değil, NATO’nun caydırıcılık miti için de ağır bir darbe oldu. Zira ABD, ittifak içindeki ağırlığı ve askeri kapasitesiyle NATO’nun fiili komuta merkezi konumundadır.

Politico’ya göre İran savaşı, NATO’nun Rusya’ya karşı hazırlıksızlığını da gösterdi

Politico’nun haberinde dikkat çekilen bir diğer nokta ise şu: İran karşısında yaşanan bu başarısızlık, NATO’nun olası bir Rusya çatışmasında karşılaşacağı zorlukların da erken uyarısı niteliğinde. Uzmanlara göre, ABD’nin en modern silahlarına ve istihbarat imkanlarına rağmen bir “direniş ülkesi” karşısında hedefine varamaması, ittifakın stratejik planlamasında derin boşluklar olduğunu kanıtlıyor.

Trump’ın NATO tehditleri ve savaş yanlısı tutumu

Başkan Trump, daha önce defalarca “ABD NATO’dan çekilir” tehdidinde bulunarak müttefiklerini savunma harcamalarını artırmaya zorlamıştı. Bu baskı sonucu Avrupalı üyeler caydırıcılığı artırmak için nükleer şemsiyeyi genişletme yoluna gitmişti. Ancak bugün gelinen noktada, Beyaz Saray’ın İran’a karşı yürüttüğü savaşın başarısızlığı, Trump’ın “güç gösterisi” retoriğinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor.

Üstelik Trump’ın İsrail’e verdiği koşulsuz destek ve “Tahran yerle bir edilmeli” çıkışları, ABD içinde büyük tepki çekiyor. Demokratlar, Beyaz Saray’ı savaş suçlarını örtbas etmekle suçlarken, New York ve Chicago gibi büyük şehirlerde binlerce kişi “Ortadoğu’ya savaş değil, barış” sloganlarıyla sokaklara döküldü.

Emperyalist savaşların kaderi: Vietnam, Irak, Afganistan ve şimdi İran

Tarih, ABD emperyalizminin askeri müdahalelerde ne kadar başarısız olduğunu defalarca kaydetti. Vietnam’da yenilen ABD, Irak’ta kimyasal silah yalanıyla başlattığı savaşta on binlerce sivilin ölümüne yol açtıktan sonra ülkeyi kaosa sürükleyerek çekildi. Afganistan’da yirmi yıl süren işgalin sonu da hezimet oldu. Şimdi ise İran karşısında aynı tablo tekrarlanıyor. Ancak bu kez farklı olan şey, Washington’un yenilgisinin sadece kendi itibarını değil, tüm NATO ittifakının güvenilirliğini de yerle bir etmesidir.