Guardian uyardı: ABD-İsrail’in İran savaşı dünyaya 1 trilyon dolara mal olabilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiliz Guardian gazetesi, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın küresel ekonomik faturasının 1 trilyon dolara ulaşabileceği uyarısında bulundu. Gazetenin analizine göre, Ortadoğu’daki krizden doğan petrol ve gaz kıtlığı dünya ekonomisine ağır bir yük bindirirken, en büyük kazananlar ise “fahiş kârlar” elde eden petrol şirketleri oluyor.

1 trilyon dolarlık fatura: Gerçek rakam çok daha büyük

Guardian’ın haberine göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerini analiz eden çevre örgütü 350org, Hürmüz Boğazı’ndaki aksamanın dünyaya maliyetini hesapladı. Boğaz hızla normale dönse bile yüksek petrol ve gaz fiyatları nedeniyle oluşacak ek maliyet yaklaşık 600 milyar dolar. Ancak arz kesintisi devam ederse, hanelerin, işletmelerin ve hükümetlerin maruz kalacağı ekonomik darbe 1 trilyon doları aşabiliyor. Örgüt, bu rakamın muhtemelen eksik olduğunu, zira enflasyonun zincirleme etkilerini (gübre ve gıda maliyetlerindeki artış, ekonomik aktivitenin düşüşü ve işsizlik) tam olarak yansıtmadığını belirtiyor.

Petrol devleri savaştan besleniyor: BP’nin kârı ikiye katlandı

Guardian’ın vurguladığı en çarpıcı noktalardan biri, savaşın yarattığı felaket ile petrol şirketlerinin kârları arasındaki devasa uçurum. Habere göre, İngiliz petrol devi BP, Ortadoğu’daki çatışmalara bağlı olarak yükselen petrol ve gaz fiyatları sayesinde bu yılın ilk çeyreğinde kârını iki katından fazla artırdı.

350org’un icra direktörü Ann Jellima, “Önümüzdeki günlerde petrol devleri, büyük kısmı bugüne kadar binlerce insanı öldüren ve milyonları fakirleştiren bir savaş üzerine inşa edilmiş üç aylık astronomik kârlar açıklayacak” dedi. Jellima, “Hürmüz Boğazı yarın açılsa bile, bu fahiş kârların büyük kısmı petrol şirketlerinin ceplerine akmaya devam edecek. Oysa sıradan insanlar şimdiden yakıt, elektrik ve gıda bulmakta zorlanıyor” uyarısında bulundu.

Adaletsiz dağılım: Savaşın kazananları ve kaybedenleri

Guardian, bu tablonun “risk ve ödülün adaletsiz dağılımının” bir yansıması olduğunu yazıyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, dünyanın tehlikeli derecede fosil yakıtlara bağımlı olduğu bir ortamda eşitsizliği, yoksulluğu ve açlığı daha da derinleştiriyor. Trump yönetiminin İsrail’e verdiği koşulsuz destek ve Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma girişimleri, savaşın maliyetini küresel güney ülkeleri ve dar gelirli hanelerin sırtına yüklerken, büyük enerji şirketlerine rekor kâr kapıları aralıyor.

Acil çağrı: Fahiş kârlara vergi, yeşil enerjiye yatırım

350org, savaşın yarattığı bu adaletsiz tabloya karşı “fahiş kâr vergisi” uygulanmasını talep ediyor. Örgüte göre bu vergi, sosyal koruma ve yenilenebilir enerji yatırımları için kullanılmalı. Fosil yakıtlardan çok daha ucuz, temiz ve güvenilir olan yeşil enerji, aynı zamanda barışın da garantisi olabilir.

Bu çağrı, Kolombiya’nın Santa Marta kentinde düzenlenen “Fosil Yakıtlardan Çıkış Konferansı”nda da dile getirildi. 50’den fazla ülke, düzinelerce yerel yönetim ve binlerce sivil toplum temsilcisi, gaz, petrol ve kömüre bağımlılığı azaltmanın yollarını tartışıyor.

Protestolar büyüyor: “Yenilenebilir enerji barışı getirir”

Konferansın yapıldığı Santa Marta sokaklarında yüzlerce yerli ve sivil aktivist yürüyerek “Daha fazla petrole hayır” ve “Başka bir yol mümkün” pankartları taşıdı. Aktivistler ayrıca Güney Amerika’nın en büyük kömür limanlarından biri olan Drummond limanını geçici olarak işgal etti. Greenpeace örgütü ise Karayip sahiline “Yenilenebilir enerji barışı sağlar, fosil yakıtlara son verin” yazılı dev bir mesaj bıraktı.

ABD içinde yükselen muhalefet: Savaşın faturası halka kesiliyor

Guardian’ın bu analizi, ABD içinde de yankı buldu. Başkan Trump’ın “bombardıman” çağrıları ve abluka talimatı, Amerikan halkının sırtına bindirdiği ekonomik yük nedeniyle sert eleştirilere hedef oluyor. Demokratlar, “Petrol şirketleri savaştan kâr ederken, halkımız enflasyon ve enerji fiyatlarıyla boğuşuyor” derken, New York ve California’da düzenlenen mitinglerde binlerce kişi “Savaşa hayır, yeşil enerjiye evet” sloganları attı. Eski istihbarat yetkilileri, Trump’ın İsrail lobisinin baskısıyla girdiği bu savaşın ABD ekonomisini uzun vadede iflasa sürükleyeceği uyarısında bulunuyor.

Tarihsel bağlam: 1973’ten bugüne, savaşların kârını kim kazanıyor?

Guardian’ın analizinin ima ettiği tarihsel gerçek şudur: Ortadoğu’daki her savaş, petrol fiyatlarını fırlatmış ve büyük enerji şirketlerinin rekor kâr etmesine yol açmıştır. 1973 Arap-İsrail savaşından 1991 Körfez Savaşı’na, 2003 Irak işgalinden bugünkü İran savaşına kadar aynı senaryo tekrarlanmaktadır. Ancak bugün farklı olan, iklim krizinin kapıda olduğu bir dünyada fosil yakıtlara bağımlılığın hem ekonomik hem de ekolojik bir intihar olduğunun herkes tarafından anlaşılmış olmasıdır.