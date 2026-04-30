Irak Meclisi’nden ABD’ye sert eleştiri: Egemenliğimize defalarca saldırdınız, vaatleriniz boş

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Meclisi üyesi Falah el-Hazali, ABD’nin Irak’ın egemenliğine yönelik “ardışık ihlallerini” sert bir dille eleştirdi. Hazali, “ABD, Irak’ın egemenliğini önemsemediğini ve hava sahamıza saygı göstermediğini defalarca kanıtladı” dedi.

“Güvenlik ve askeri karargâhlara saldırılar”

El-Hazali, açıklamasında ABD’nin Irak topraklarında resmi güvenlik ve askeri karargâhlara düzenlediği saldırıları hatırlatarak, “Bu ülke, egemenliğimizi defalarca ihlal etti. Hava sahamızı izinsiz kullandı, resmi kurumlarımızı vurdu” ifadelerini kullandı. Iraklı vekil, ABD’nin “Irak’ı destekleme” vaatlerinin ise “sadece Washington’ın planlarını uygulamaya yönelik boş sloganlar” olduğunu söyledi.

“Yabancı askerler çıkarılmalı, bu tarihi bir sorumluluk”

El-Hazali, Irak Meclisi’nin daha önce aldığı “yabancı askerleri ülkeden çıkarma” kararını hatırlatarak, yeni başbakanın bu konuda “tarihi bir sorumluluk” taşıdığını vurguladı. “Dış baskılardan uzak bir şekilde, egemenlik ihlallerine karşı durmalıyız” diyen Hazali, Meclis kararının uygulanması gerektiğini belirtti.

ABD’nin Irak’taki emperyalist mirası: 2003 işgali ve sonrası

ABD’nin Irak’a yönelik egemenlik ihlalleri yeni değil. 2003 yılında dönemin Başkanı George W. Bush, “kitle imha silahları” yalanıyla Irak’ı işgal etti; yüzbinlerce sivil öldü, ülke altyapısı çöktü ve onlarca yıllık bir kaosun temelleri atıldı. İşgalin ardından kurulan “yeni Irak”ta bile ABD, askeri üslerini korudu, hava sahasını tek taraflı kullanmaya devam etti ve İran destekli gruplara yönelik saldırılarını sıkça tekrarladı.

Bugün El-Hazali’nin sözleri, bu işgalin yaralarının hâlâ taze olduğunu ve Washington’ın Irak üzerindeki vesayetini sürdürme çabasını gösteriyor.

Trump’ın İsrail’e verdiği desteğin Irak’a yansıması

Başkan Trump’ın İsrail’e verdiği koşulsuz destek ve İran’a karşı başlattığı savaşın doğrudan etkilerinden biri de Irak oldu. ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sırasında Irak hava sahasını aktif olarak kullanan Washington, ayrıca Irak topraklarındaki Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) hedeflerini de vurdu. Bu durum, Bağdat yönetimini defalarca resmi protesto notları yayımlamak zorunda bıraktı.

ABD içinde ise Trump’ın bu “tek taraflı savaş” politikaları giderek artan bir muhalefetle karşı karşıya. Demokratlar, Beyaz Saray’ın Irak dahil birçok ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini belirtirken, sivil toplum kuruluşları “Irak’tan çekilin” çağrıları yapıyor.

Irak Meclisi’nin yabancı askerlerin çıkarılması kararı

Irak Meclisi, 5 Ocak 2020’de, eski Başbakan Adil Abdülmehdi hükümeti döneminde, ABD’nin İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis’i Bağdat’ta öldürmesinin ardından “yabancı askerlerin Irak’tan çıkarılması” yönünde bağlayıcı bir karar almıştı. Ancak bu karar, ABD’nin baskıları ve siyasi çekişmeler nedeniyle bugüne kadar tam olarak uygulanamadı.

El-Hazali’nin bugün yaptığı çağrı, aslında yıllardır rafa kaldırılmış bu kararın yeniden gündeme getirilmesi anlamına geliyor.