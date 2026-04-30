Devrim Muhafızları’ndan Fars Körfezi Mesajı: “Bölge Güvenliği Dış Güçlere Bırakılamaz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), 30 Nisan Ulusal Fars Körfezi Günü nedeniyle yayımladığı açıklamada, bölgedeki güvenlik ve istikrarın ancak kıyıdaş ülkelerin iş birliğiyle sağlanabileceğini vurguladı.

Açıklamada, Fars Körfezi’nin tarihsel ve stratejik önemine dikkat çekilerek, bölgenin güvenliğinin dış müdahalelere ihtiyaç duyulmadan korunması gerektiği ifade edildi. Devrim Muhafızları, bölge ülkelerinin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin barış ve istikrar için kritik olduğunu belirtti.

Mesajda ayrıca, Fars Körfezi’nin İran için sadece coğrafi bir alan değil, aynı zamanda ulusal kimlik ve tarih açısından önemli bir sembol olduğu kaydedildi. Bölgenin güvenliğini tehdit edebilecek her türlü dış müdahaleye karşı dikkatli olunması gerektiği de vurgulandı.

Her yıl 30 Nisan’da İran’da kutlanan Ulusal Fars Körfezi Günü, ülkenin tarihindeki önemli deniz zaferlerinden biri anısına düzenleniyor ve Fars Körfezi’nin tarihsel kimliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.