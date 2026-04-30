AB’de Jet Yakıtı Alarmı: Savaş Sonrası Stok Belirsizliği Krizi Derinleştiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa Birliği, İran ile yaşanan savaşın ardından küresel enerji tedarik zincirlerinde oluşan kırılmaların etkisiyle havacılık yakıtı arzında ciddi bir daralma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Özellikle Orta Doğu kaynaklı sevkiyatlarda yaşanan aksamalar, Avrupa’daki rafineri ve dağıtım planlamalarını zorlaştırdı.

Ancak krizi derinleştiren en önemli unsurun, üye ülkeler genelinde mevcut jet yakıtı stoklarına ilişkin güncel ve bütüncül veri eksikliği olduğu belirtiliyor. AB enerji otoriteleri, bazı ülkelerde stratejik rezervlerin şeffaf biçimde raporlanmadığını, özel sektör depolama kapasitesine dair bilgilerin ise sınırlı kaldığını ifade ediyor.

Havacılık sektörü temsilcileri, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte talebin artacağını, tedarik zincirindeki belirsizliğin uçuş planlamaları ve maliyetler üzerinde baskı oluşturabileceğini dile getiriyor. Özellikle büyük aktarma merkezlerinde yakıt fiyatlarının şimdiden yükseliş eğilimine girdiği kaydediliyor.

AB Komisyonu’nun, enerji güvenliği mekanizmalarını devreye alarak üye ülkeler arasında veri paylaşımını zorunlu kılacak yeni bir izleme sistemi üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Uzmanlar, stok şeffaflığının artırılmasının hem piyasadaki spekülasyonları azaltabileceğini hem de olası arz kesintilerine karşı daha koordineli bir müdahale imkânı sağlayabileceğini belirtiyor.

Gözlemciler, enerji ve jeopolitik risklerin kesiştiği mevcut tabloda, havacılık yakıtı arzının yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.