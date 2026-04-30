ABD–İran Nükleer Gerilimi Yeniden Gündemde: BM’de Sert Mesajlar, Diplomasi Zorlanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ve İran arasında nükleer program üzerinden yaşanan anlaşmazlık, Birleşmiş Milletler çatısı altında gerçekleştirilen son konferansla birlikte yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşındı. Tarafların BM kürsüsünden verdiği mesajlar, diplomatik tansiyonun düşmek yerine artma eğilimi gösterdiğine işaret etti.

ABD’li yetkililer, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin şeffaflık çağrılarını yineleyerek, mevcut denetim mekanizmalarına tam uyum sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Washington, bu yönde somut adımlar atılmaması halinde diplomatik ve ekonomik baskı seçeneklerinin masada kalacağını bildirdi.

İran tarafı ise nükleer programının barışçıl amaçlar taşıdığını savunarak, yaptırımların kaldırılmadan yeni bir müzakere sürecine girilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Tahran yönetimi, ABD’nin tek taraflı politikalarının bölgesel istikrarsızlığı derinleştirdiğini öne sürdü.

Diplomatik kaynaklar, BM’deki temasların taraflar arasında doğrudan bir müzakere zemini oluşturmadığını, ancak pozisyonların netleşmesi açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, karşılıklı sert söylemlerin sürmesi halinde nükleer dosyada diplomatik çözüm ihtimalinin daha da zorlaşabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Uluslararası gözlemciler ise önümüzdeki dönemde Avrupa ülkeleri ve BM mekanizmalarının ara bulucu rolünün yeniden gündeme gelebileceğini, ancak bunun tarafların siyasi iradesine bağlı olacağını ifade ediyor.