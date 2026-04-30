İsrail Ordusunda Kaçakçılık Skandalı: Gazze Sınırındaki Subay Hakkında İddianame

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de Gazze sınırında görev yapan bir subay hakkında hazırlanan iddianame, ordu içinde geniş yankı uyandırdı. İsrailli muhabir Daron Kadoş’un aktardığı bilgilere göre, söz konusu subayın sınır hattında milyonlarca şekel değerinde kaçakçılık faaliyetlerini organize ettiği iddia ediliyor.

İddianamede, subayın görev yaptığı bölgede askeri denetim ve güvenlik mekanizmalarındaki boşluklardan yararlanarak bir kaçakçılık ağı kurduğu belirtiliyor. Bu ağın, sınır hattındaki hareketliliği kullanarak yasa dışı ticaret faaliyetleri yürüttüğü öne sürülüyor.

Ortaya çıkan dosya, İsrail ordusunun Gazze çevresindeki güvenlik sistemleri ve denetim süreçlerine ilişkin ciddi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından olayın askeri ve hukuki boyutlarıyla soruşturulduğu bildirildi.

İsrail’de bazı güvenlik uzmanları, olayın yalnızca bireysel bir suç değil, aynı zamanda sınır güvenliği ve askeri denetim mekanizmalarının etkinliği açısından da incelenmesi gerektiğini dile getiriyor. Soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni ayrıntıları ortaya çıkarabileceği belirtiliyor.